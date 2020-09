La Course de l'Armée du Canada lancée en mode virtuel

Partant du Musée canadien de la guerre, des anciens combattants et des militaires ont parcouru les rues d’Ottawa samedi aux côtés du ministre de la Défense, Harjit Sajjan, donnant ainsi le coup d’envoi à une course virtuelle qui aura lieu toute la semaine.

La course, qui est aussi une collecte de fonds, réunit d’anciens combattants et des citoyens de tout acabit. Elle est devenue un rendez-vous annuel pour des compatriotes tous liés par leur expérience au sein des Forces armées canadiennes.

En raison de la pandémie, l'organisme Sans limites, actif depuis 2007, a modifié la mouture de cette cinquième année de course afin que tous puissent prendre part à l’événement tout en respectant les mesures sanitaires.

Les coureurs peuvent compléter leur course n'importe quand jusqu'au 23 septembre. Il n’y a donc pas de grand rassemblement ni de foule.

Le 12 septembre était la première journée de l’événement et ce sont cinq anciens combattants et le ministre de la Défense qui étaient les premiers sur la ligne de départ virtuelle.

Je m’étais enregistré pour un 15 km, mais le ministre voulait faire un 21 km alors j’ai fait un 21 km. C’était un beau défi , partage l’un des coureurs et porte-parole de l’organisme Sans limites, Bernard Caissie.

Bernard Caissie est porte-parole de l'organisme Sans limites. Photo : Radio-Canada

L'événement est encore plus important cette année, selon le ministre de la Défense. En contexte de distanciation sociale, le sport permet de lutter contre l'isolement des anciens soldats et des membres actuels des Forces armées.

C'est important pour nous de leur démontrer notre soutien. Rappelons qu'ils continuent à être à notre service indépendamment de la pandémie. Ils continuent à nous motiver, alors on doit leur rendre la pareille , affirme M. Sajjan.

C'est une très bonne façon de gérer le stress et notre santé mentale. Pour beaucoup de nos membres, c'est pour leur santé mentale qu'ils font de l'exercice et des sports , précise quant à elle Krista Seguin, coordonnatrice régionale pour Sans limites.

L'organisme Sans Limites organise des événements sportifs pour les anciens combattants depuis 2007. Photo : Radio-Canada / Les Forces armées canadiennes

C’est pas mal différent

Cette année, les coureurs n’ont pas pu se motiver à franchir la ligne d’arrivée avec les cris des spectateurs ni de leurs camarades de course.

Pour tout de même alimenter un sentiment de solidarité et conserver une ambiance, les coureurs communiquaient via les médias sociaux. C'est pas mal différent , avoue M. Caissie.

Nos sœurs et frères d’armes sont toujours là, mais c’est sûr que c’est différent physiquement. Mais mentalement, c’était quand même motivant. Berrnard Caissie, porte-parole de l'organisme Sans limites

En étant militaire, on dirait qu’on se comprend tous. On sait ce qu'est la confrérie et l’esprit d’équipe. Même si on n’est pas physiquement [les uns à côté des autres], on peut toujours penser à eux qui sont toujours là à nos côtés, que ce soit physiquement ou virtuellement , poursuit-il.

COVID-19 ou pas, virtuel ou pas, ce type d’événement sportif permet à Bernard Caissie de retrouver la fratrie qu’il affectait tant, mais aussi de se retrouver des personnes qui font face aux mêmes défis quotidiens que lui.

On a tous un objectif commun: grandir et devenir mieux dans un environnement sain et sans jugement. D’après lui, la course virtuelle lui a permis de se rapprocher de cet objectif.

Avec les informations d'Ismaël Sy