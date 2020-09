Manifestation à Ottawa contre l'interdiction de certaines armes à feu

La Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu (CCFR) tente de faire renverser un article de loi qui limite la vente, l'achat, le transport, l'importation ou l'utilisation des armes d'assaut de type militaire au Canada.

En vertu d'une version révisée du Règlement sur la classification, 1500 modèles et variantes de ces armes, de style arme d'assaut , dotées d'un chargeur à grande capacité et permettant un tir soutenu, sont maintenant prohibés .

Les propriétaires de ces armes doivent depuis les entreposer de manière sécuritaire.

Des centaines voire des milliers de personnes ont marché dans les rues du centre-ville d'Ottawa contre une loi fédérale bannissant 1500 modèles d'armes à feu, le 12 septembre 2020. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Depuis le 1er mai, on n'est plus capable de faire nos sports , a déploré Guy Morin, venu de Québec avec une délégation de Québécois de plusieurs villes différentes. C'est bannir le tir sportif, bannir les armes qui ont été achetées et possédées légalement. Ça n'a rien à voir avec la criminalité et les tueries de masse.

C'est simplement pour faire un symbole avec une arme qui a l'air épeurante, mais ça ne sert absolument à rien. Guy Morin, président, Tous contre un registre québécois des armes à feu

Pour Karine Deblois, propriétaire du magasin d'armes à feu Dan Chasse, à St-Camille-de-Lellis, les conséquences de cette législation sont aussi financières. C'est notre vie, notre passion qui est en jeu. Nous sommes des passionnés, pas des criminels, des citoyens honnêtes qui gagnons notre vie avec ça , a déclaré Mme Deblois.

Des citoyens de partout au pays ont répondu à l'appel de la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu, le samedi 12 septembre 2020. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Sophie Béland ne possède pas d’armes, mais a décidé de joindre sa voix à celles des autres en guise de solidarité. Je suis ici en appui à mes amis et avec tout simplement le gros bon sens , a-t-elle dit. On demande au gouvernement d’investir les fonds qui sont attribués à tout ce processus de bannissement d’armes dans la santé publique et aussi dans le crime organisé, parce que c’est vraiment là que le bât blesse. Ils sont capables de se procurer des armes illégales.

Un enjeu constitutionnel et politique, selon la CCFR

La vice-présidente aux relations publiques de la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu (CCFR), Tracey Wilson, a l'intention de contester le règlement devant les tribunaux, quitte à se rendre en Cour suprême.

C’est un enjeu constitutionnel. Nous avons le droit légitime et légal de posséder de telles armes. J’ai la certitude que ça va se rendre jusqu’à la Cour suprême du Canada et nous sommes prêts financièrement. Tracey Wilson, vice-présidente aux relations publiques à la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu

Tout comme le CCFRCoalition canadienne pour le droit aux armes à feu , de nombreux manifestants présents estiment qu’un gouvernement conservateur représenterait mieux les intérêts des propriétaires d’armes.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article

Ce qu'on veut à la prochaine élection, c'est rentrer les conservateurs et on veut absolument mettre Trudeau dehors. On recommence à zéro et on déchire ce décret-là , a clamé M. Morin.

Un autre organisme rétorque

D'un autre côté, le regroupement PolySeSouvient demande à Ottawa d'aller plus loin en rendant le rachat des armes de style militaire obligatoire. On a fait fermer le robinet pour vider la piscine, maintenant il faut vider la piscine , a illustré Nathalie Provost, porte-parole de l'organisme, qui réclame un contrôle strict des armes.

C'est parce qu'ils sont inquiets qu'ils sentent l'importance de faire une manifestation comme ça. Nathalie Provost, porte-parole de PolySeSouvient

Le gouvernement Trudeau n’a pas l’intention de faire marche arrière. Par courriel, le bureau du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, réitère que les modèles d'armes visés par la législation sont des armes d'assaut militaires conçues pour être utilisées par les soldats sur le champ de bataille . Il affirme aussi que celles-ci n’ont pas leur place dans la communauté et que l’article de loi n’empêche pas les chasseurs, les tireurs sportifs et les collectionneurs de mener leurs activités.

Les propriétaires de telles armes ont une période d’amnistie allant jusqu'au 30 avril 2022 pour se conformer au Règlement. Un programme de rachat visant à offrir une compensation aux détenteurs des armes nouvellement bannies est aussi prévu.

Avec les informations de Yasmine Mehdi