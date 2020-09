Des passages pour grenouilles installés sous la route près de Tofino

Les passages sont situés dans la réserve de parc national Pacific Rim. Ils permettent notamment aux grenouilles à pattes rouges, dont la situation est jugée comme préoccupante par la Loi sur les espèces en péril  (Nouvelle fenêtre) , de traverser la route en toute sécurité.

Le projet a été financé par la Habitat Conservation Trust Foundation et le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique.

Un travail coûteux qui vaut la peine

Après avoir découvert où les grenouilles essayaient sans succès de traverser, le parc a enterré des ponceaux sous la route et les a remplis de gravier, de terre, de rondins et de branches. Ils ont également construit des clôtures pour guider les amphibiens de la forêt à l'entrée des tunnels.

Le travail d'installation des tunnels est à la fois difficile et coûteux, explique Barb Beasley, directrice et fondatrice de l'Association of Wetland Stewards for Clayoquot and Barkley Sounds. Mais cela vaut la peine de protéger une espèce qui offre tant à son écosystème, selon elle.

L'installation des tunnels pour la faune est coûteuse et difficile, mais vaut la peine selon Barb Beasley. Photo : Gracieuseté de Barb Beasley

En Colombie-Britannique, environ la moitié des espèces d'amphibiens sont considérées en péril par le gouvernement fédéral en raison de menaces comme la perte d'habitat et des espèces envahissantes, selon Barb Beasley.

Son groupe surveille les tunnels pour la faune par caméra. Jusqu'à présent, ils ont vu toute une gamme d'animaux emprunter le chemin, incluant des amphibiens et certains de leurs prédateurs.

Pour aider à conserver les grenouilles, Barb Beasley encourage les gens à soutenir la protection des habitats des zones humides et peut-être même à éviter de conduire lors des nuits chaudes et pluvieuses.

Ne les collectionnez pas comme animaux de compagnie et ne les déplacez pas dans une zone différente, ce qui peut exposer les amphibiens à de nouvelles maladies, ajoute-t-elle.