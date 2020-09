Inquiétudes face à la suspension des cours aux cégeps de Rimouski et de Rivière-du-Loup

Les cégeps de Rimouski et de Rivière-du-Loup ont annoncé vendredi qu'ils suspendaient leurs cours d'enseignement régulier pour une semaine à la suite de la forte augmentation de nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent.

Les cours reprendront dès le 21 septembre, mais exclusivement en ligne.

Cette décision aura des conséquences sur le moral des étudiants, affirme Rémi Grenier, le président de l’Association étudiante du Cégep de Rimouski.

Il y a beaucoup d'étudiants qui sont démoralisés et qui pensent à décrocher et ça m'inquiète vraiment beaucoup. Rémi Grenier, président de l’Association étudiante du Cégep de Rimouski

C'est dur pour le moral, si par exemple tu as un trouble d'apprentissage ou un trouble de l'attention, c'est dur d'être chez toi. Ce n'est pas tout le monde qui a un milieu familial propice à l'apprentissage , ajoute-t-il.

Rémi Grenier, président de l’Association étudiante du Cégep de Rimouski Photo : Radio-Canada

Le président de l'Association souhaite que le Cégep de Rimouski communique plus rapidement ses prises de décision auprès des étudiants.

Pier-Marc Lamarre, un étudiant de deuxième année au Cégep de Rimouski en technique de travail social, dit lui aussi être inquiet pour la fin de sa session. Il indique avoir presque tous ces cours en ligne et dit ne pas comprendre pourquoi ses cours sont suspendus pour une semaine.

Le Cégep nous a quand même demandé de nous déplacer parce que je viens de l'extérieur, de venir aux résidences, puis là je suis comme un peu ici pour rien. Pier-Marc Lamarre, étudiant de deuxième année au Cégep de Rimouski en technique de travail social

Pier-Marc Lamarre ajoute profiter des semaines qui séparent les sessions d'automne et d'hiver pour travailler pour subvenir à ses besoins. Selon lui, si la session d'automne est repoussée, sa situation financière pourrait être plus précaire.

Le directeur du Cégep de Rimouski, François Dornier, affirme que le collège qui offre de la formation hybride n'a pas eu le choix de procéder ainsi en raison du fort nombre de nouveaux cas.

Le nombre de cas de COVID liés avec nos étudiants est trop élevé pour qu'on puisse faire à la pièce. On a dû prendre la décision de suspendre les cours [...] pour éviter une propagation lundi. C'est une mesure rapide. François Dornier, directeur du Cégep de Rimouski

Pour l'instant, il soutient que la session d'automne pourraient être allongée au mois de décembre, mais seulement de quelques jours.

Le Cégep de Rivière-du-Loup a suspendu ses cours jusqu'au 21 septembre pour éviter la propagation de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Devant une situation semblable à Rivière-du-Loup, le président du Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de Rivière-du-Loup, Youri Blanchet, se montre peiné pour les étudiants.

C’est une perte de motivation, c’est sûr, et la perte de l’expérience de vivre son cégep en présence. C’est très formateur pour les étudiants, on le sait. Youri Blanchet, président du Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de Rivière-du-Loup

À partir du moment où les étudiants fréquentent les études supérieures, il y a une communauté d’amis qui se crée, il y a des contacts importants, une découverte de son identité. Je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais ça reste que c’est une perte énorme pour nos étudiants , ajoute-t-il.

Youri Blanchet, président du Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de Rivière-du-Loup Photo : Radio-Canada

L’Institut de technologie agroalimentaire, campus La Pocatière, et le Cégep de La Pocatière suspendent pour leur part toutes les activités pédagogiques et parascolaires qui devaient être offertes en présence, et ce, jusqu’au 24 septembre.

Depuis jeudi, 59 nouveaux cas de COVID-19 se sont déclarés au Bas-Saint-Laurent, rapporte le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région.

La direction régionale de la santé publique a d'ailleurs lancé, samedi après-midi, un appel à la vigilance pour tous ceux qui auraient fréquenté le bar La P’tite Grenouille de Rivière-du-Loup entre le 30 août et le 6 septembre ou participé à l’Electrofest, une fête organisée le 5 septembre à Cacouna.