Découvrir le patrimoine religieux de la région à travers cinq édifices

Samedi et dimanche, les visiteurs pourront se rendre à l'Ermitage Saint-Antoine, de Lac-Bouchette ainsi qu'à l'église Sacré-Coeur, de Chicoutimi. Dimanche seulement, ils auront l'occasion de visiter la chapelle Saint-Cyriac, de Lac-Kénogami ainsi que les églises Saint-Dominique et Saint-Raphaël, de Jonquière.

Pour l’occasion, Mgr René Guay, l'évêque du Diocèse de Chicoutimi s’est déplacé à l’église Sacré-Coeur qu’il qualifie de bijou architectural.

Mgr René Guay invite la population à visiter cinq édifices religieux de la région. Photo : Catherine Paradis

Cette église a été érigée entre 1903 et 1905, elle est de style néogothique. C’est exceptionnel à voir.

Les vitraux de cette église ont d’ailleurs été restaurés dernièrement. Une cure de jouvence qui exige beaucoup de financement.

C’est un gros défi de financer le maintien de nos églises. On demande toujours plus car on a beaucoup à s’occuper , explique Mgr René Guay.

Fragilité du milieu

La pandémie a touché de plein fouet le milieu. Des traditions centenaires, comme Pâques ou encore la neuvaine de Sainte-Anne, n’ont pas pu être tenues de la manière habituelle. Mgr René Guay reconnaît que les aides gouvernementales ont permis de garder la tête hors de l’eau.

Ça aurait été la catastrophe si on n’avait pas eu ces aides, ça aurait été presque la fin. C’est sûr ça nous fragilise davantage. Mgr René Guay, évêque du diocèse de Chicoutimi

Des touristes surprenants

Évidemment, les seuls touristes étaient des Québécois cet été. Mgr René Guay admet avoir été surpris de l’achalandage dans certains lieux de cultes.

Il y a des journées où il y avait 300 personnes ! Les gens étaient contents , se réjouit l’évêque de Chicoutimi.

D’après une entrevue de Catherine Paradis.