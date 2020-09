La pandémie menace la tenue de la Yukon Arctic Ultra 2021

Les organisateurs de la Yukon Arctic Ultra, un ultra-marathon qui se décrit comme le plus difficile au monde, ne savent pas encore si la course pourra être organisée comme prévu au mois de février.

Déclinée en trois catégories de distance, dont la plus longue fait 692 kilomètres, l’épreuve est malmenée par la COVID-19. Les déplacements au Yukon sont restreints et une fois au Yukon, les voyageurs venant de l’extérieur doivent s’auto-isoler pendant 14 jours.

On essaye de trouver un moyen d’organiser la course, dit son directeur Robert Pollhammer. Pour le moment, on attend, on analyse nos options.

Les températures peuvent atteindre - 50 degrés Celsius pendant la Yukon Arctic Ultra Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

La Yukon Arctic Ultra, qui est prévue du 7 au 20 février 2021, attire des dizaines d’athlètes du monde entier chaque année . J’ai été surpris d’apprendre qu’environ 17 personnes ont déclaré qu’ils voulaient bien se placer en état d’auto-isolement , affirme M. Pollhammer.

Le directeur entend déclarer en octobre s’il annule l’ultra-marathon.

Début septembre, la 38e course de traîneaux à chiens Yukon Quest, qui devait prendre son départ de Whitehorse en février prochain, a été officiellement annulée. Les Jeux d’hiver de l’Arctique qui devaient commencer le 15 mars 2020 ont été annulés une semaine avant.

Avec des informations de Claudiane Samson