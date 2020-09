Des terrains de pickleball qui dérangent à Shawinigan

Les terrains aménagés, l’année dernière, ont en effet été d’abord restreints d’utilisation, puis fermés prématurément vendredi.

C’est que des résidents des alentours se sont plaints du bruit occasionné par le sport qui était pratiqué entre 7 h et 22 h.

Le bruit de la balle, des raquettes et tout ça, c'est un bruit qui est retentissant et très répétitif. Si on a une grande concentration de joueurs au même endroit sur une longue plage horaire, ça peut devenir incommodant pour le voisinage , constate le directeur adjoint à la Ville de Shawinigan, François Saint-Onge.

Celui-ci précise que les terrains sont situés très près de résidences.

André Gélinas est déçu de la situation. Il croit que les plaintes de quelques citoyens privent des dizaines de joueurs de leur sport.

La Ville se défend en indiquant que son rôle est aussi de permettre aux Shawiniganais de bien vivre ensemble.

Une analyse de la situation sera faite.

La Ville envisage de relocaliser les terrains l’été prochain et assure vouloir appuyer la pratique de ce sport.