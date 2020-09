Le Manitoba annonce un deuxième cas de COVID-19 dans une école de la province

Les autorités sanitaires du Manitoba annoncent une exposition potentielle à la COVID-19 au sein de l’école New Era à Brandon. Une personne qui a par la suite été déclarée positive y était le vendredi 11 septembre, entre 8 h 45 et 13 h 30.

Cet établissement scolaire est situé au 527 avenue Louise.

« La personne infectée a fréquenté l’école pendant une courte période alors qu’elle était asymptomatique, précise la province dans un communiqué. L’enquête menée par les responsables de la santé publique révèle que l’infection n’a pas été acquise à l’école. L’école et la cohorte ont été informées. Un nettoyage supplémentaire des zones fréquemment touchées a été mis en œuvre pour plus de prudence. »

Le surintendant de la division scolaire de Brandon, Marc Casavant, a mentionné dans un communiqué de presse qu'il s'agit d'une classe de 5e et 6e années.

La province souligne que le risque de transmission du virus est faible, mais que les personnes présentes dans l’école à ce moment-là devraient surveiller l’apparition de symptômes.

Il s'agit du deuxième cas de coronavirus dans une école de la province,après celui annoncé au collège Churchill un peu plus tôt cette semaine.

Deux cas au centre de santé Carberry

Deux cas de COVID-19 précédemment annoncés concernent un travailleur et un patient du centre de santé Carberry, a précisé samedi la province.

« Plusieurs membres du personnel ont été identifiés comme étant des contacts étroits et doivent s’isoler volontairement et surveiller l’apparition de symptômes. La situation a occasionné des problèmes de dotation en personnel qui ont forcé la fermeture des services de soins actifs et d’urgence du Carberry Health Center le vendredi 11 septembre, en fin de journée. On s’attend à ce que cette fermeture se poursuive jusqu’au mercredi 23 septembre. La réouverture est prévue pour le jeudi 24 septembre », mentionne le communiqué.

Le bilan de la journée

La répartition des nouveaux cas de COVID-19 par région sanitaire est la suivante :

Winnipeg : 8

Entre-les-lacs et de l'Est : 5

Prairie Mountain : 2

Santé sud : 2

À lire aussi :

Les autorités sanitaires du Manitoba ont répertorié 17 nouveaux cas de COVID-19. Le taux de positivité aux tests de dépistage sur 5 jours est de 1,4 %.

Voici les faits saillants:

Nombre de cas actifs : 238

Nombre de personnes hospitalisées : 13, dont 4 aux soins intensifs

Nombre de personnes guéries : 1156

Nombre de décès attribuables à la COVID-19 : 16

Depuis le début de la pandémie, 153 231 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués au Manitoba, dont 1424 vendredi.

Les responsables de la santé publique signalent des sources possibles d’exposition à la COVID-19 à différentes dates et à différents endroits dans la province.

Le risque d’exposition est faible, mais les personnes qui ont fréquenté ces endroits aux jours et heures mentionnés ci-après doivent surveiller l’apparition de symptômes et passer un test si des symptômes se manifestent :