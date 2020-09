Des maires veulent transformer les édifices délaissés en logements abordables

Ottawa songe à créer ce programme depuis quelques mois et y voit une façon de limiter l’itinérance à l’approche de l’hiver et de la fin de mesures temporaires de soutien au logement.

Cette approche permettrait d’éviter la surpopulation des refuges pour sans-abri existants tout en limitant la propagation du coronavirus dans une population déjà considérée comme vulnérable, soutiennent les maires des grandes villes canadiennes.

Selon des informations obtenues par la Presse canadienne, les libéraux fédéraux se demandent s’ils doivent annoncer ce nouveau programme avant le discours du Trône, comme le souhaitent les maires des grandes villes du pays.

Les élus municipaux soutiennent qu’ils pourraient mettre rapidement cet argent fédéral à profit pour acheter des édifices qui seront bientôt mis en vente plutôt que d’attendre des mois ou des années pour la réalisation de nouveaux projets de construction de logements abordables.

C’est l’évidence même , croit le maire d’Edmonton, Don Iveson. Il espère une décision rapide du gouvernement fédéral pour aider des groupes locaux à mettre la main sur ces propriétés et sortir les gens de la rue avant qu’ils soient confrontés à un autre hiver et à la pandémie, ce qui serait moralement inacceptable .

L’idée a été soumise aux libéraux il y a des mois et ceux-ci y ont répondu en montrant un vif intérêt lors de discussions avec les maires et des intervenants du milieu du logement au cours de l’été.

Une consultation sur la mise en oeuvre d’un tel plan a d’ailleurs été organisée en juillet et en août par la Société canadienne d’hypothèque et de logement. L’organisme fédéral est entre autres responsable de la stratégie canadienne sur le logement.

L’accès aux fonds est le nerf de la guerre, selon les intervenants consultés. L’un des défis, croient-ils, est d’avoir assez d’argent suffisamment rapidement pour acheter les hôtels, motels, entrepôts et immeubles résidentiels mis en vente avant que d’autres ne s’en emparent.

À l’approche d’une mise à jour budgétaire, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) demande un peu plus de 4 milliards de dollars en subventions à Ottawa pour financer l’achat de ce qui pourrait devenir quelque 22 000 logements.

Un tel programme permettrait d’acheter des édifices mis en vente au rabais après avoir été délaissés dans la foulée de la pandémie, explique Don Iveson. La disponibilité de logements pour les moins nantis qui en résulterait permettrait notamment de réduire les coûts en santé et les frais de maintien de l’ordre, croit-il.

Si on est pour emprunter des centaines de milliards de dollars pour survivre à la pandémie, ce serait bien d’en profiter pour mettre fin à l’itinérance et réduire les risques d’éclosion chez les plus vulnérables.

Don Iveson, maire d’Edmonton