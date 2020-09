Témis Ultra : de la course en sentier et des paysages témiscamiens

Il s’agit d’un événement de course en sentier organisé depuis deux ans dans différents lieux du Témiscamingue.

En s’inscrivant, les participants s’embarquent dans un parcours parfois escarpé où ils doivent réaliser le plus grand nombre de boucles à l’intérieur d’un temps limité, de six ou douze heures.

Cette année, l’événement a lieu dans les sentiers pédestres du site Récré-eau des Quinze à Angliers.

Le Témis Ultra, ce qui fait que c’est un événement plus unique, c’est qu’il se déplace. Le Témiscamingue regorge de sentiers pédestres extraordinairement beaux. Donc le but du Témis Ultra c’est aussi de faire découvrir ce genre de lieux en plus de donner une chance aux athlètes de performer en course en trails , explique la responsable des communications, Lysandre Rivard.

Le 2e Témis Ultra estival se déroule sur le site de Récré-eau des Quinze à Angliers. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Le Témis Ultra compte une dizaine de participants de plus que l’an passé. Ils proviennent de l’Ontario, de l’Abitibi et même de l’Outaouais.