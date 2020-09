Des professeurs canadiens à la défense des programmes de l'Université Laurentienne

Dès l’annonce de la mesure en août, l’ ACPPUAssociation canadienne des professeur.e.s d'université l’avait dénoncée. Mais cette semaine, le regroupement est passé de la parole aux actes, en envoyant au recteur de l’Université Laurentienne, Robert Haché, une lettre dont Radio-Canada a obtenu copie.

Nous vous prions de revoir votre décision afin de ne pas pénaliser la communauté franco-ontarienne et de respecter votre mission , peut-on lire dans le document.

L’envoi de la lettre a été motivé par la volonté du regroupement de défendre l’accès à l’éducation postsecondaire en français, explique le trésorier de l’ ACPPUAssociation canadienne des professeures et professeurs d'université , Yalla Sangaré, en entrevue à Radio-Canada.

Nous nous pensons que pour avoir des communautés francophones dynamiques, pour avoir de la vitalité ethnolinguistique, il faut des institutions francophones fortes et la Laurentienne joue un rôle pivot dans le Nord de l’Ontario , affirme-t-il.

Cette mesure-là va certainement affecter très négativement les communautés franco-ontariennes et francophones.

L’ ACPPUAssociation canadienne des professeur.e.s d'université déplore également le manque de consultation adéquate de la communauté universitaire avant l’annonce de la décision. L'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne (APPUL) évalue d’ailleurs toujours la possibilité d’un recours judiciaire.

Ce qui est clair, c’est que la manière dont la décision a été prise fait totalement fi d’une part de la loi de l’Université Laurentienne et deuxièmement du principe de collégialité qui est inscrit dans la convention collective. Donc ce que l’APPUL défend, c’est la convention collective , souligne le secrétaire-trésorier de l’ APPULAssociation des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne , Jean-Charles Cachon.

Le recteur Robert Haché n’était pas disponible pour une entrevue sollicitée par Radio-Canada, mais une porte-parole de l’établissement a souligné ses récentes sorties publiques dans les journaux Le Droit (Nouvelle fenêtre) et Le Voyageur (Nouvelle fenêtre) .

Reconnaissant les nombreuses réactions vives suscitées par la récente annonce, l’administrateur explique notamment que les suspensions d’admission font partie du cycle naturel de renouvellement qui se produit dans les universités au fil du temps .

Car pour demeurer fidèle à notre mission envers la communauté franco-ontarienne et pour améliorer l’offre de programmes les plus pertinents pour les notre société actuelle, la Laurentienne doit se réinventer , écrit-il.

Le professeur Jean-Charles Cachon est secrétaire-trésorier de l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne.

Les arguments ne convainquent toutefois pas Jean-Charles Cachon, qui dit avoir amassé au cours des dernières semaines une quarantaine de lettres provenant d’employeurs, de diplômés et d’étudiants actuels qui sont outrés de ne pas avoir eu l’occasion de s’exprimer sur la pertinence des programmes où les inscriptions ont été suspendues.

Même avec un faible nombre d’inscriptions — l’argument avancé par l’Université Laurentienne —, Jean-Charles Cachon estime que des programmes comme la spécialisation en musique méritent d’être maintenus.

En particulier dans la région de Toronto, il y a des gens qui font partie d’orchestres prestigieux qui ont étudié à l’Université Laurentienne et on dit que ces gens-là ne sont pas importants, alors je ne sais pas à ce moment-là de quoi on peut parler.

Jean-Charles Cachon, secrétaire-trésorier de l’Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne