Je vis dans le Vieux-Longueuil avec ma conjointe et mes deux enfants. Romancier et poète, je suis titulaire d'un doctorat en études littéraires et j’enseigne la littérature au Cégep Édouard-Montpetit. À l’hiver 2021, je ferai paraître un recueil de nouvelles chez VLB éditeur, Les choses réelles. Ce sera mon douzième titre publié.

Le récit Il ne se passera plus rien d’autre raconte le choc, l’étourdissement et l’émerveillement ressentis lors d’une expédition en solitaire effectuée au Nunavik.

Ce court récit a été écrit à la suite d’une expédition en solitaire effectuée au Nunavik. Elle fait partie d’une série de textes et d’expérimentations littéraires qui cherchaient à rendre compte du rapport entre l’humain, les territoires extrêmes des Amériques et l’infinie création qui en émane. Au printemps dernier, ma nouvelle Le sculpteur de pierre, un texte de fiction écrit dans la foulée de cette même expédition, a été retenue comme finaliste du Prix de la nouvelle Radio-Canada.

Il n’y a pas de cri, pas de douleur, pas d’amour non plus, et le silence est une absence. J’habite temporairement la profondeur. J’ai planté ma tente dans un lacis de trails de caribou. Le sol y est tapé, dur et droit. Ailleurs, l’eau veille. Il y a beaucoup de fourrures au sol, des os aussi et des bois. Des pierres, partout. Au fond du canyon, à un jet de pierre de la rivière Puvirnituk, nulle part, je n’existe qu’en rappel du vide. En butée à mon propre mouvement, l’immobilité du territoire s’exprime indépendamment de moi. La toundra ne se laisse pas saisir aisément. Il n’y a rien d’idyllique ici, aucune facilité. Tout se joue entre désolation et moments de grâce. Et moi, je suis de passage. J’avance lentement, sans me presser. Je suis le premier et le dernier homme. Et il ne se passera rien, rien d’autre que ça. Une prise de conscience, une lente suspension du temps.

Extrait de Il ne se passera plus rien d'autre, de Mathieu Blais