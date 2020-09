Québec rapporte 244 nouveaux cas de COVID-19 et 6 décès de plus

Québec fait état samedi de 244 nouveaux cas de COVID-19 et indique qu’aucun décès lié à la maladie n’a été comptabilisé dans les dernières 24 heures.

Le ministère de la Santé ajoute cependant deux décès survenus entre le 5 et le 10 septembre et quatre autres survenus avant le 5 septembre. Le nombre de morts dans la province s'établit maintenant à 5780.

Le nombre de nouveaux cas est en hausse depuis plusieurs jours, passant de 163 à 219 entre mardi et vendredi. Le nombre total de personnes infectées est maintenant de 64 707.

Les groupes d'âge les plus touchés par les nouvelles infections sont les 20 à 29 ans, ainsi que les 30 à 39 ans, représentant 14,8 % des cas confirmés.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de deux par rapport à la veille, avec un cumul de 125. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, passant à 16.

Les prélèvements réalisés le 10 septembre s'élèvent à 25 962, pour un total de 1 869 576.

Avec le nouveau bilan quotidien publié samedi, la moyenne hebdomadaire de nouveaux cas atteint 23 cas par million d’habitants, dépassant le seuil de 20 cas que Québec avait symboliquement établi. Le ministre de la Santé Christian Dubé avait indiqué lors d'un point de presse que la contagion était contrôlée si elle demeurait en deçà de ce taux.

Sur Twitter, le ministre Dubé explique ce bond dans le nombre de cas par des hausses du total d'infections, notamment en Estrie, en Montérégie, au Bas-Saint-Laurent et à Montréal. Il précise par ailleurs que ces trois dernières régions demeurent « sous surveillance ».

Dans une entrevue sur ICI RDI, la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a rappelé que les Québécois qui refusent de porter un masque dans un lieu public intérieur, dont les commerces et les autobus, seront passibles d'une amende dès samedi.

Commentant le bilan du jour, le plus élevé depuis trois mois, Mme Guilbault a affirmé que le gouvernement « prend ces chiffres très au sérieux ».

Ça fait deux semaines qu’on lance l’alerte pour empêcher une deuxième vague […] Et là on doit absolument resserrer l’application des mesures sanitaires un peu partout au Québec. Geneviève Guilbault