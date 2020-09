Le père fondateur du reggae, Toots Hibbert, est mort

Frederick Nathaniel « Toots » Hibbert, fondateur et chanteur du groupe Toots and The Maytals, est mort vendredi à l’âge de 77 ans, après avoir été hospitalisé le mois dernier pour des symptômes liés à la COVID-19.

« C’est avec le plus grand cœur que nous annonçons le décès de Frederick Nathaniel Toots Hibbert ce soir, entouré de sa famille, à l’hôpital universitaire des Antilles à Kingston, en Jamaïque », peut-on lire dans un communiqué.

La cause officielle du décès de Toots n’a pas été révélée, mais il aurait été hospitalisé le mois dernier après avoir présenté des symptômes liés à la COVID-19, selon ce que rapporte le Rolling Stone. Il se serait éteint après avoir été placé dans un coma artificiel.

Je lui ai parlé il y a quelques semaines et je lui ai dit combien je l’aimais et ce qu’il représentait pour moi , a déclaré Ziggy Marley, figure du reggae et fils de Bob Marley.

Nous avons ri et partagé notre respect mutuel. Je suis pleinement attristé ce soir. Son sourire et son rire [et] sa nature authentique vont me manquer. [Toots] était une figure paternelle pour moi; son esprit est avec nous [et] sa musique nous remplit de son énergie. Je ne l’oublierai jamais. #Pèrefondateur

C’est à Toots Hibbert que l’on attribue le terme reggae , tiré de sa chanson Do The Reggay, sortie en 1968.

Ce style musical, dont la popularité a explosé avec Bob Marley, mort en 1981, est une fusion du ska et des rythmes calypso venus de la Trinité avec le blues et le rock and roll nord-américain, et caractérisé par un rythme binaire syncopé avec le décalage du temps fort , selon le Larousse.

Je ne sais pas comment j’ai eu cette idée que je serais un prophète , expliquait-il au Rolling Stone au mois d’août dernier.

C’était l’esprit du Seigneur qui s’incarnait en moi de façon mystérieuse. Pour être un prophète, il faut croire en soi, croire en Dieu, croire en ce que l’on fait. Vous prenez votre temps, et vous n’essayez pas de vous vanter. Si vous dites quelque chose à quelqu’un et que cela ne se réalise pas, il ne vous croira plus. J’essaie de toujours dire la vérité.

M. Hibbert laisse derrière lui sa femme de 39 ans, Mlle D, et ses sept enfants.