La Maison funéraire d'Oshawa indique sur son site Web que la famille, les amis et membres de la communauté sont invités à passer en voiture devant la maison funéraire pour rendre un dernier hommage à Chris Traynor, ses fils Bradley et Joey et sa fille Adelaide, le 16 septembre à 10 h au 847 rue King Ouest, à Oshawa.

Des funérailles privées et l'inhumation auront lieu le lendemain.

Loretta Traynor, la mère des enfants et la femme de Chris, a été grièvement blessée lors de la fusillade qui s'est déroulée à son domicile familial le 4 septembre dernier.

Un quatrième enfant, Sam, n'était pas à la maison au moment de l'incident mais est maintenant aux côtés de sa mère.

Selon la police, l'agresseur, Mitchell Lapa, 48 ans, de Winnipeg, était un parent de la famille et une personne non invitée à la maison.

Il est mort après avoir retourné l’arme contre lui.