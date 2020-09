Le tournoi de golf de la Fondation Pat Burns a amassé 30 000 $

Près de 150 golfeurs ont participé au 6e tournoi de golf de la Fondation Pat Burns vendredi. Malgré un nombre plus restreint de participants du fait de la COVID-19, 30 000 $ ont été amassés pour la fondation.

L’événement s’est tenu au club de golf Le Sorcier de Gatineau. Habituellement, ce sont de 215 à 220 golfeurs qui se regroupent, mais en raison des mesures pour limiter la propagation de la COVID-19, beaucoup moins de participants étaient admis qu’à l’habitude.

D’ailleurs, les organisateurs croyaient ne pas pouvoir tenir l’événement il y a quelques mois seulement.

On s’attendait à une bonne participation et je pense qu’on l’a, donc on est déjà content , a expliqué Jason Pat Burns, président de la Fondation Pat Burns, lors du tournoi.

Les temps de départ sont plus espacés. Toutes les mesures sont prises. On regarde pour que ce soit bien fait , a-t-il ajouté.

La Fondation et les Olympiques de Gatineau ont décidé de s'associer cette année. L’ancien joueur de la LNHLigue nationale de hockey Maxime Talbot a participé au tournoi pour encourager la fondation.

Il estime que les personnalités publiques doivent aider certains organismes en ce temps de pandémie, les besoins étant importants.

Avec les informations de Jonathan Jobin