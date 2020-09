10 nouvelles séries d'ailleurs à regarder cet automne

La semaine prochaine, on vous suggérera 10 nouvelles séries francophones à regarder sur les plateformes d’ici.

Lovecraft Country

Avec Jurnee Smollett-Bell, Jonathan Majors et Aunjanue Ellis

Depuis le 2 septembre sur Crave et HBO

L'adaptation du roman du même nom de Matt Ruff fait beaucoup parler depuis sa sortie. Cette série s'est classée quatrième parmi les plus regardées sur Crave lors de sa première semaine en ondes.

Atticus Black embarque, avec son amie Letitia et son oncle George, dans un voyage à travers les États-Unis des années 1950 durant les lois Jim Crow – promulgées dès 1877 pour entraver les droits constitutionnels des personnes afro-américaines – dans l'objectif de retrouver son père disparu. Commence alors une bataille pour survivre et pour surpasser le racisme de l'Amérique blanche ainsi que des monstres terrifiants qui semblent sortir des écrits de Lovecraft.

Raised by Wolves

Avec Amanda Collin, Abubakar Salim et Winta McGrath

Depuis le 3 septembre 2020 sur Crave et HBO Max

Il s'agit de l'une des séries de science-fiction les plus originales à être sorties depuis longtemps; elle a été très bien reçue par la critique. Raised by Wolves se classe en deuxième position dans le palmarès de Crave, ayant seulement été dépassée par l’émission Canada’s Drag Race dans la semaine du 2 au 8 septembre. Ridley Scott en a réalisé les deux premiers épisodes.

Deux androïdes – père et mère – ont la responsabilité d'élever des enfants humains sur une mystérieuse nouvelle planète après que la Terre eut été détruite par une grande guerre. Alors que la colonie humaine en plein essor est menacée d'être déchirée par les différences religieuses, les androïdes apprennent que contrôler les croyances des humains est une tâche insidieuse et difficile.

Borgen, une femme au pouvoir

Avec Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen et Pilou Asbæk

Les trois premières saisons sont offertes sur Netflix depuis septembre 2020; une quatrième est prévue en 2022.

Cette série danoise n’est pas une nouveauté puisqu’elle a été diffusée pour la première fois en septembre 2010. On a pu la voir en français au Québec sur ICI ARTV. Rares sont les séries scandinaves à s’imposer à l’international, mais Borgen, une femme au pouvoir a connu du succès dans plusieurs pays.

Cette série raconte l’histoire de Birgitte Nyborg, une politicienne qui devient la première femme à occuper le poste de premier ministre au Danemark.

Normal People

Avec Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal

Sur CBC Gem  (Nouvelle fenêtre) depuis juin 2020

Normal People est basée sur le populaire roman de l'auteure irlandaise Sally Rooney. La comédienne et le comédien qui jouent le couple de cette histoire sont devenus de véritables vedettes du jour au lendemain. Sortie en avril en Angleterre, la série a reçu des critiques élogieuses et suscité un véritable engouement.

Elle raconte la relation compliquée entre Marianne et Connell, depuis leurs années à l'école secondaire dans une petite ville de l'ouest de l'Irlande jusqu'à leurs études universitaires au Trinity College, à Dublin.

Away

Avec Hilary Swank, Josh Charles et Vivian Wu

Sur Netflix depuis le 4 septembre

La prestation d’Hilary Swank en commandante d’une mission jamais réalisée par l’humain est impressionnante. La fragilité des personnages est mise de l'avant : être un héros ou une héroïne est un poids parfois lourd à porter, surtout quand on doit quitter sa famille pendant trois ans. Le voyage de la Lune jusqu'à Mars dure à lui seul huit mois; tout un périple pour les cinq membres de l'équipage, qui viennent de cinq pays différents.

Alors que l'astronaute américaine Emma Green (Hilary Swank) s'apprête à prendre le commandement de la première expédition sur Mars, elle doit en même temps assumer l'absence qu'elle impose à son mari (Josh Charles) et à sa fille adolescente (Talitha Bateman) à un moment où ces deux personnes ont le plus besoin d'elle. Au fil du vol spatial, les relations entre les différents membres de l'équipage se complexifient, notamment en raison du manque qu'ils et elles ressentent vis-à-vis des êtres chers restés sur terre.

Cobra Kai

Avec Ralph Macchio, Xolo Maridueña et William Zabka

Les deux premières saisons sont sur Netflix depuis le 28 août 2020. Une troisième est à venir en 2021.

Comment oublier Karaté Kid, le film culte qui a marqué une génération? Ralph Macchio est de retour dans son personnage de Daniel, qui transmet aux autres l’enseignement de M. Miyagi, joué par Pat Morita (décédé en 2005).

L’histoire se déroule 35 ans après les événements du tournoi de karaté de 1984. Daniel LaRusso (Ralph Macchio), désormais couronné de succès, peine à maintenir l'équilibre dans sa vie sans les conseils avisés de M. Miyagi. Daniel doit affronter son ancien rival déchu, Johnny Lawrence (William Zabka), qui cherche à laver l'affront en rouvrant son dojo Cobra Kai.

Ratched

Avec Sarah Paulson, Cynthia Nixon et Judy Davis

Sur Netflix le 18 septembre

Cette série dramatique à suspense est l’une des plus attendues de l’automne. On y raconte l'origine de l'histoire de l'infirmière psychiatrique Mildred Ratched, le mythique personnage du film Vol au-dessus d’un nid de coucou.

Celle-ci arrive en 1947 en Californie du Nord, en quête d'un emploi dans un hôpital psychiatrique de pointe où sont menées des expériences pionnières et troublantes sur l'esprit humain. En mission clandestine, Mildred se présente sous les traits idéaux de l'infirmière dévouée, mais la mécanique est en marche. Tandis qu'elle commence à infiltrer le système de soins psychiatriques et à en découvrir les différents protagonistes, son style masque une méchanceté grandissante qui couve depuis longtemps, révélant qu'on ne naît pas monstre, mais qu'on le devient.

The Duchess

Avec Katherine Ryan, Kate Byrne et Steen Raskopoulos

Depuis le 11 septembre sur Netflix

Katherine Ryan est une comédienne et humoriste canadienne, née à Sarnia, en Ontario, qui habite en Angleterre. Elle est la productrice exécutive et scénariste de la série, une comédie à l’humour grivois, et en joue le personnage principal : une mère célibataire londonienne aussi élégante que fantasque. Sa fille, Olive, étant l'amour de sa vie, devrait-elle se résoudre à avoir un autre enfant avec son pire ennemi : le père d'Olive? Peut-on guérir le mal par le mal?

P-Valley

Avec Brandee Evans, Nicco Annan et Shannon Thornton

Depuis le 12 juillet 2020, sur Crave, Amazon Prime Video et Starz

Cette série est la suite de la pièce Pussy Valley, écrite par l’Américaine Katori Hall, laquelle a recueilli de nombreux témoignages de danseuses nues.

Au fin fond du delta du Mississippi se trouve une oasis de poussière et de paillettes au milieu d'un coin rude de l'existence humaine, où la beauté peut être difficile à trouver. Dans P-Valley, on suit l’histoire des danseuses érotiques d’un club dirigé par un personnage non binaire, Nicco Annan.

We Are Who We Are

Avec Jack Dylan Grazer, Jordan Kristine Seamon et Chloë Sevigny

À partir du 14 septembre sur Crave et HBO

Cette série est réalisée par Luca Guadagnino, l'homme derrière le film Call Me by Your Name. Y sont exploités les thèmes de la découverte de l’amour, de l’amitié et de la transformation à un âge difficile.

Caitlin et Fraser, une adolescente et un adolescent des États-Unis, vivent sur une base militaire en Italie. Tout le monde les croit en couple, mais c’est plutôt une amitié particulière. Cet été-là, Fraser pense beaucoup aux garçons qu'il a laissés derrière lui à New York, tandis que Caitlin se noie dans la fête.

D’autres séries à surveiller

Tehran

Le 25 septembre sur AppleTV+

Tamar Rabinyan est une agente du Mossad et une pirate informatique. Pour sa première mission, elle est envoyée à Téhéran, en Iran, son lieu de naissance. Elle est chargée de neutraliser les défenses aériennes du pays afin d'empêcher l'Iran de se procurer la bombe atomique.

The Queen’s Gambit

Le 23 octobre sur Netflix

Abandonnée et placée dans un orphelinat du Kentucky à la fin des années 1950, la jeune Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) se découvre un talent étonnant pour les échecs tout en développant une dépendance aux tranquillisants donnés comme sédatifs aux enfants.

The Right Stuff

Le 9 octobre, sur National Geographic Channel et Disney+

En 1958, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) domine la course à l'espace. Pour la contrecarrer, le gouvernement américain et la National Aeronautics and Space Administration (NASA) mettent au point le programme Mercury, lequel consiste à envoyer sept astronautes dans l'espace – connus sous le nom de Mercury Seven – qui seront transformés en héros de la nation.

Emily in Paris

Le 2 octobre sur Netflix

Emily, jeune cadre ambitieuse originaire de Chicago, décroche de façon inattendue le poste de ses rêves quand sa société rachète une agence française de marketing de luxe et lui confie l'actualisation de la stratégie en réseaux sociaux de celle-ci... à Paris.

Grand Army

Le 16 octobre sur Netflix

Grand Army plonge les gens au cœur d'une génération qui enrage et qui s'affirme. Cinq élèves de la plus grande école secondaire publique de Brooklyn doivent composer avec un monde chaotique en luttant pour réussir, survivre, se libérer et aller de l'avant.

The Third Day

Le 14 septembre sur Crave

Un homme accoste malencontreusement sur une île, au large de la côte britannique, dont la population semble garder de mystérieux secrets. Alors qu’il découvre leurs étranges coutumes, il fera face aux démons de son passé.

Utopia

Le 25 septembre 2020 sur Amazon Prime Video

Un groupe de jeunes adultes, se rencontrant en ligne, est traqué sans répit par une mystérieuse organisation gouvernementale après qu'il eut découvert le roman illustré d’une secte mythique.