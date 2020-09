Sonia Furstenau devient la chef du Parti vert de la Colombie-Britannique

C’est dans un contexte de pandémie que Mme Furstenau prend la tête du parti après une campagne qu’elle qualifie de solide. Mardi, elle a remporté la course à la chefferie des verts provinciaux avec 2428 voix, battant Cam Brewer qui a reçu le soutien de 2127 membres du parti.

La députée s’est adressée à son équipe et à sa famille avec émotion, soulignant le travail de ses pairs. C’était une campagne longue, mais on a une équipe fantastique qui a travaillé si fort.

Je suis très excitée de travailler avec tout le monde qui est dans notre parti. Sonia Furstenau, chef du Parti vert de la C.-B.

Non aux élections provinciales

Mais c’est son message au premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui retient les attentions.

Sonia Furstenau a en effet mis en garde le gouvernement actuel à qui elle a rappelé les crises sanitaires auxquelles fait face la Colombie-Britannique. J'ai dit à John Horgan que maintenant, c'est le temps d'être responsable et de ne pas mettre son parti avant les gens, les citoyens de Colombie-Britannique. On a les (cas) de COVID-19 qui continuent à (augmenter), on a des enfants et des familles qui sont retournées à l'école.

Ce serait irresponsable d'avoir une élection qui n’est pas nécessaire. Sonia Furstenau, chef du Parti vert de la C.-B.

Un parti qui pourrait s’imposer

Nous avons le momentum qui vient avec notre campagne de leadership , a souligné la nouvelle leader des verts de la province. Mme Furstenau croit effectivement que son parti pourrait prendre les devants sur la scène politique provinciale.

Les verts ont remporté trois sièges aux dernières élections provinciales. Ce scrutin historique pour le parti ne lui a pas donné le statut de parti officiel, pour lequel il faut faire élire quatre députés, mais lui a donné la balance du pouvoir avec le gouvernement minoritaire néo-démocrate de John Horgan.

Épilogue d’une longue campagne

Sonia Furstenau succède à Adam Olsen devenu chef par intérim du parti après la démission d'Andrew Weaver, en décembre 2019. Elle s’est dite enthousiaste à l'idée de continuer le travail qu’ils ont commencé ensemble à l’Assemblée législative à Victoria.

La course à la direction du parti a vu s'affronter trois candidats : Sonia Furstenau, Kim Darwin et Cam Brewer.

La pandémie a forcé la suspension de la campagne en mars avant une reprise progressive en ligne.

Les candidats se sont mesurés dans une série de débats par visioconférence, dont le dernier s'est tenu le 3 septembre.

Sonia Furstenau a été la première candidate à se présenter. Au cours de sa campagne à la direction du parti, Sonia Furstenau a reçu le soutien de la chef sortante du Parti vert fédéral, Elizabeth May.

Kim Darwin, quant à elle, est la vice-présidente du parti depuis l'an dernier.

En 2017, elle a été candidate dans la circonscription de Powell River-Sunshine Coast. Elle se décrit comme conseillère hypothécaire et ancienne présidente de la Chambre de commerce de Sechelt.

Kim Darwin avait promis d'utiliser ses nouvelles responsabilités pour soutenir les députés Adam Olsen et Sonia Furstenau en vue des prochaines élections provinciales, qui doivent se tenir au plus tard le 16 octobre 2021.

Ils ont déjà beaucoup à faire en tant que députés. Alors, je pense que le rôle du chef est de préparer la campagne électorale , explique-t-elle.

Cam Brewer, pour sa part, est un avocat de Vancouver spécialisé dans les causes environnementales.

Il enseigne aussi le droit environnemental à l'Université Simon-Fraser.