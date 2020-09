La reprise des sports et loisirs en dehors des bulles fait des heureux dans l'Est

Élèves et entraîneurs de l’Est-du-Québec se réjouissent de la décision du gouvernement et de la santé publique de permettre la pratique de sports et d'activités parascolaires à l'extérieur de la bulle-classe .

Les élèves pourront désormais fréquenter un maximum de deux groupes scolaires à l'extérieur de leur groupe-bulle dans les régions classées vertes (vigilance) ou jaunes (préalerte), selon le niveau d'alerte établie par Québec un peu plus tôt cette semaine.

Cet assouplissement de Québec facilite ainsi l'organisation des entraînements pour les clubs sportifs et associations sportives, puisque les groupes pourront être plus diversifiés et contenir plus d’athlètes.

[Avant], dans certaines classes il y en avait huit ou neuf athlètes et dans d'autres classes, un seul. Ça devenait compliqué de faire du volleyball pour tout le monde avec 17 groupes-bulles , raconte le coordonnateur du programme de volleyball scolaire l'Impérial, à Gaspé, Dave Lavoie.

Pouvoir sortir de la classe-bulle est un grand soulagement pour Charlotte Duguay, joueuse et entraîneuse de volleyball.

C'est la joie! Partout dans le volleyball, on est pas mal fébriles, parce que nous, on a eu juste le droit à des pratiques par groupe-bulle. Charlotte Duguay, élève de cinquième secondaire

Concrètement, la jeune femme, qui vient tout juste d’entamer sa dernière année au secondaire, pourrait aussi, en plus du volleyball, intégrer un groupe de musique ou d'improvisation scolaire.

L'Institut d'enseignement de Sept-Îles, qui offre trois concentrations de sports-études et trois d'arts-études, estime également que le gouvernement provincial a pris la bonne décision en permettant les sports et loisirs en dehors des groupes-bulles.

Déjà, dans [les ligues et associations] civiles, ces jeunes-là s’entraînaient avec des mesures de distanciation sociale. Dès qu'ils sortaient des bulles-classes, ils voyaient des amis et tout , rappelle le directeur général, Mathieu Brien.

Trop peu trop tard, pour certains

Certains sports ne jouissent toutefois pas de la chance de pouvoir reprendre leurs activités.

Les mesures pour prévenir la propagation de la COVID-19 rendent difficile la pratique des sports de contacts, comme le football.

L'organisation Les Griffons, à Gaspé, a décidé d'annuler sa saison le 12 août. Il serait impensable de pouvoir organiser un camp d'entraînement dans un si court délai, croit le directeur général, Sylvain Leduc.

Selon lui, le recrutement aurait dû se faire au printemps, au cœur de la pandémie.

L'équipe des Griffons en entraînement (archives) Photo : Radio-Canada

Il est aussi difficile de nettoyer les espaces publics selon les mesures en vigueur, ajoute-t-il.

Par exemple, on doit désinfecter les deux vestiaires avant et après les parties. Les vestiaires des arbitres aussi avant et après , explique M. Leblanc.

L’essence même du football rend difficile l’adoption des protocoles respectant les mesures pour empêcher la propagation de la COVID-19.

Allez dire à des ados qui sont dans la fleur de l'âge : jouez au flag football et ne touchez pas à l'autre joueur, ça va être difficile, c'est un sport de contact , ironise Sylvain Leblanc.

Les autres activités scolaires ne sont d’ailleurs pas à l’abri d’un sort comme celui du football, puisque toutes les activités en dehors des groupes-bulles pourraient être suspendues dans les régions qui passeraient à un niveau orange (alerte modérée) ou rouge (alerte maximale) a averti le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

D'après un reportage de Martin Toulgoat