La défense du titre des Raptors prend fin face aux Celtics

Après une saison fort étonnante, les représentants de la Ville Reine auraient bien eu besoin de l’aplomb de Kawhi Leonard pour les sortir d’affaire au quatrième quart.

Ce ne sont pas les déboires en attaque, mais plutôt les largesses défensives qui ont coûté la victoire aux Raptors. Toronto a accordé 31 points à ses adversaires à la suite de revirements dans ce match décisif, un record d'équipe peu reluisant.

Les Raptors ont ainsi perdu un premier match no 7 depuis 2014 tandis que les Celtics, eux, atteignent la finale de l'Est pour la troisième fois en quatre ans. Boston bataillera contre le Heat au tour suivant.

Ça a été une bataille incroyable. Ces gars, ils nous ont battus à la régulière , a reconnu le vétéran Kyle Lowry.

C'est dur de perdre un match comme celui-là. On préférait prendre une raclée. Ce sont les petits détails, les intangibles, les petits instants qui nous ont coûté. C'est dur, très dur , a rajouté l'athlète de 34 ans, soulignant au passage le plaisir qu'il prendra néanmoins à retrouver ses deux garçons et sa femme, qu'il n'a pas vus depuis trois mois.

La meilleure équipe l'a emporté

Fred VanVleet pourrait avoir disputé son dernier match dans l'uniforme des Raptors, lui qui devient joueur autonome. Photo : Associated Press / Mark J. Terrill

Les Raptors n'accusaient plus que trois points de retard avec une trentaine de secondes à écouler au cadran, vendredi, mais Kyle Lowry a écopé d'une faute de trop, sa sixième, et il a été expulsé. Jayson Tatum a hérité de lancers francs, qu'il a réussis, pour décider du sort de Toronto.

La jeune vedette des Celtics a mené ses comparses avec 29 points. À 22 ans, il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire des séries éliminatoires à inscrire au moins 25 points, 10 rebonds et 5 mentions d’aide lors d’un match no 7.

Je dois lever mon chapeau à Toronto. Ce sont les champions en titre et ils ne nous ont rien donné! a reconnu Tatum.

Dans le camp torontois, l'heure était notamment à la nostalgie. Après deux années formidables, aux dires de l'entraîneur-chef Nick Nurse, le noyau de l'équipe profite de ses derniers moments ensemble.

Je ne crois pas qu'on se soit accroché à notre victoire de l'an dernier et qu'on ait tenté de faire avec ce qu'il nous restait, mais si c'est ce que vous croyez, on a quand même bien fait. On n'a pas été à notre meilleur dans cette série, on ne va pas le nier, mais pour tout le reste, on a très bien fait , a évalué Nurse, élu entraîneur de l'année dans la NBA cette saison.

On devrait tous être fiers d'eux. Ils ont bien représenté la ville, le pays et l'organisation. Quand tu vois cette équipe jouer tous les soirs, tu n'as pas le choix de te dire que dans la victoire ou la défaite, ils ont tout donné. Ils l'ont fait à un niveau exceptionnel. C'est une équipe spéciale. Nick Nurse, entraîneur-chef des Raptors

Je commence déjà à m'ennuyer de ces joueurs qui formaient le cœur et l'âme de notre équipe depuis deux ans , a admis Nurse lorsqu'il a été confronté à la possibilité de perdre les services de Fred VanVleet, Serge Ibaka et Marc Gasol cet été puisqu'ils deviendront joueurs autonomes.

Un exercice de conscience attend certains

Pascal Siakam est défendu par Jaylen Brown dans le 7e match entre les Raptors et les Celtics. Photo : Getty Images / Michael Reaves

Les Torontois ont testé la confiance de leurs partisans dès les premières minutes de la rencontre, vendredi. Leurs adversaires ont enregistré 13 points sans riposte pour creuser l’écart alors que Pascal Siakam cherchait encore à inscrire un panier.

Le Camerounais, élu au match des étoiles pour la première fois cette saison, a conclu le match avec 14 points malgré 42 minutes de jeu, de quoi causer l'ire de bien des partisans. Après le match, il a toutefois reconnu ses torts.

Je n'ai pas bien joué, je le sais. Je n'ai pas été en mesure d'aider mes coéquipiers, a-t-il avoué. C'est un moment de bas niveau pour moi.

C'est une bonne leçon. J'ai toujours travaillé dur malgré tous les défis qui m'ont été lancés. Quand je suis entré dans la NBA, je ne devais pas être là, mais je me suis battu et j'ai prouvé que j'avais ma place. Je crois simplement que c'est une autre étape à franchir pour moi. Pascal Siakam, des Raptors

Marc Gasol a aussi pris sa part du blâme après la rencontre. L'Espagnol a été remplacé plus souvent qu'à l'habitude par son homologue Serge Ibaka, qui a connu de grandes séries malgré son statut de réserviste.

Je suis évidemment énervé parce que je sais que j'aurais pu aider l'équipe davantage dans certains aspects et c'est ma faute , a-t-il admis.

Les prochains mois permettront à l'état-major d'étudier la formation torontoise sous toutes ses coutures.

Le repêchage annuel de la NBA n'est pas prévu avant novembre – Toronto détient ses deux sélections – alors que le début de la prochaine saison pourrait avoir lieu décembre 2020.