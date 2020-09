Et si vous aviez 900 000 $ qui dorment quelque part sans le savoir

Plus de 250 000 Albertains pourraient avoir de l'argent oublié qui n'attend qu'à être réclamé grâce au registre des biens non réclamés de l'Alberta.

Le registre compte présentement plus de 103 millions de dollars de fonds oubliés par ceux qui en sont propriétaires, dont un montant de 900 000 $ venant de dividendes non encaissés et appartenant à un Albertain.

« C'est la valeur individuelle la plus élevée jamais détenue dans le registre », confirment les responsables du registre.

Établi en 2008 sous la Loi sur les biens personnels non réclamés et les biens acquis, le registre des biens non réclamés de l'Alberta accumule entre autres l'argent de chèques non encaissés, de prestations gouvernementales, de revenus d’emplois, de bourses d’études, de remboursements de services publics, de paiements d’assurances et d’autres fonds tels que des revenus d’investissement et de paiements d’intérêts.

La Loi sur les biens personnels non réclamés et les biens acquis oblige les entités telles que les entreprises, le gouvernement, les sociétés de services publics, les compagnies d’assurance et les universités à essayer de localiser les propriétaires légitimes et, si cette recherche se solde par un échec, à signaler les biens non réclamés au registre.

Selon le type du bien, celui-ci doit être inactif pendant un à 15 ans avant de pouvoir être déclaré abandonné et éligible au transfert au registre des biens non réclamés de l'Alberta.

Une fois transféré, le propriétaire a 10 ans pour réclamer ses biens. Passé ce délai, l'argent sera versé au gouvernement.

Les responsables du registre indique qu'il est possible de faire une recherche pour découvrir si des sommes d'argent vous dont dues à l'adresse MissingMoney.com.

Si un bien non réclamé apparaît sous votre nom, il faudra suivre les instructions pour soumettre un formulaire de réclamation en ligne et fournir des pièces justificatives telles qu'une preuve d'identité et de propriété.