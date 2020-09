Une rentrée en plein air pour des enfants de la Nation Okanagan

La majorité des enfants de la Colombie-Britannique ont fait leur rentrée cette semaine, sur fond de pandémie.

Les 85 élèves de la Nation Okanagan qui vont à l’école d’immersion culturelle située à Vernon reprendront plutôt le chemin de l’école lundi.

La rentrée se fera dans le bâtiment de la petite école, des salles de classe modulaires ou des espaces loués, mais surtout, elle se fera en pleine nature.

On peut marcher et aller dans le bois ici; on est proches de la forêt et de la montagne. Avec la rentrée, on va être dehors la plupart du temps.

Mario Richard, instructeur de langue Okanagan