Vague de tests pour la COVID-19 : « la situation est sous contrôle »

Alors que le nombre de tests de dépistage de la COVID-19 a plus que triplé dans les deux derniers jours au Bas-Saint-Laurent, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) met les bouchées doubles pour répondre à la demande, que ce soit dans les centres de prélèvements ou à la centrale téléphonique pour les prises de rendez-vous.

La semaine dernière, de 200 à 300 tests de dépistage étaient effectués quotidiennement. Depuis jeudi, de 800 à 900 tests de dépistage sont effectués chaque jour, dénombre l’organisation.

Cette vague de tests, engendrée par l’importante éclosion de COVID-19 survenue lors de fêtes dans le Kamouraska et l’appel de la santé publique qui s’en est suivi, n’inquiète pas le directeur des services professionnels adjoint au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

La situation est sous contrôle, même si ça demande beaucoup beaucoup d’adaptation , affirme Dr Simon Delisle.

Il indique qu'en ce moment, à l’instar du nombre de tests de dépistage, le nombre de travailleurs attitrés aux prélèvements et à la prise de rendez-vous a doublé ou triplé selon les secteurs.

On s’était quand même préparés à ça, alors on est en train de mettre en place les plans qu’on s’était donnés en cas de deuxième vague. Dr Simon Delisle, directeur des services professionnels adjoint au CISSS du Bas-Saint-Laurent

En deux jours, une trentaine de nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au bilan du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Selon le Dr Delisle, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux est en mesure d'augmenter encore davantage sa capacité de prélèvements, advenant une hausse de cas au cours des prochains jours.

Il serait ainsi possible d’effectuer jusqu’à 1200 dépistages par jour dans la région. Le cas échéant, des cliniques mobiles et des ressources humaines seraient ajoutées, en fonction des besoins des différentes municipalités.

Dès samedi, des dépistages pourront d’ailleurs être faits dans des centres aménagés spécialement pour la COVID-19 dans les Basques et dans la Mitis, pour remplacer les centres de prélèvements standards, par exemple.

Au lieu d’avoir peut-être dix plages de rendez-vous par jour, parce qu’on en utilisait à peu près trois ou quatre, on va augmenter le nombre de places de rendez-vous disponibles aux alentours de cinquante, en rajoutant des ressources et du personnel , précise le directeur des services professionnels adjoint au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Dr Simon Delisle, directeur des services professionnels adjoint au CISSS du Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada

La santé publique, comme tout le milieu médical et hospitalier, suit la situation de très près pour être capable de réagir, selon l’évolution qui va se faire .

Éviter les files d’attente

Jeudi, c’était la première fois qu’un centre de dépistage de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent devait gérer une file d’attente devant ses portes, selon le Dr Delisle. Des citoyens de La Pocatière, notamment, avaient affirmé avoir attendu plusieurs heures pour pouvoir subir un test.

En début d’après-midi vendredi, une dizaine de personnes faisaient la queue à l’extérieur de la clinique.

Des personnes font la queue vendredi pour passer un test de dépistage de la COVID-19 à la suite d'une éclosion au Kamouraska. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le directeur des services professionnels adjoint demande à la population de prioriser la prise de rendez-vous par téléphone pour effectuer un dépistage, pour éviter les files d'attente.

Normalement, tous nos retours d’appels ont été faits en moins de 24 heures. Dr Simon Delisle, directeur des services professionnels adjoint au CISSS du Bas-Saint-Laurent

La centrale avait deux à trois infirmières pour répondre. On est monté [jeudi] à quatre et cinq, et [vendredi] on a sept infirmières pour répondre , dénombre-t-il.

Près de 800 appels ont été reçus à la centrale jeudi, et à l’heure du dîner vendredi, près de 600 appels avaient déjà été comptabilisés.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux encourage la population à laisser un message à la centrale de rendez-vous au lieu de raccrocher et de rappeler, puis de patienter jusqu’à ce qu’on les rappelle.

Le centre de dépistage de La Pocatière, qui comptait jeudi deux ressources sur place pour faire les enregistrements et les prélèvements, devrait passer à cinq employés, samedi.

Avec les informations de Jennifer Boudreau