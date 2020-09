Le vice-président de la SANB écorche des candidats acadiens

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook jeudi et visionnée plus de 17 000 fois par les internautes, le vice-président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Serge Brideau, vilipende des candidats francophones acadiens qui se présentent pour le Parti progressiste-conservateur.

Dans son plaidoyer incisif, M. Brideau déclare que les candidats Diane Carey, Kevin Haché et Daniel Allain, qui se présentent pour le parti de Blaine Higgs, appartiennent à une équipe d’opportunistes acadiens .

Il s’en prend plus directement à Daniel Allain, candidat progressiste-conservateur dans Moncton-Est. M. Brideau fait référence à une déclaration de M. Allain, rapportée par l’Acadie Nouvelle, dans laquelle le candidat affirme qu’un vote pour les libéraux de Kevin Vickers équivaut à un vote pour l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. T’es un hypocrite et tu le sais. T’es là simplement pour tes propres convictions , lance avec fougue M. Brideau.

M. Brideau craint l’issue du scrutin, qui se tiendra dans seulement quelques jours. J’ai peur. J’ai peur des résultats des prochaines élections. Si Blaine Higgs rentre majoritaire, qu’est-ce que ça veut dire? se questionne-t-il.

Selon lui, l’élection d’un gouvernement majoritaire progressiste-conservateur qui a fait campagne sans s’adresser aux Acadiens et aux francophones enverrait un signal important. Si Blaine Higgs est majoritaire, les deux grands partis vont se dire dans leur imaginaire : on n’a plus besoin des Acadiens, [...] on va perdre notre poids politique , prévient M. Brideau.

Il appelle donc au vote stratégique, sans toutefois préciser son propos. On ne peut pas voter avec notre cœur, il faut voter avec notre tête tout de suite.

Un message qui n’a pas été approuvé par la SANB Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick

M. Brideau commence son monologue en précisant qu’il parle en son nom et qu’il ne représente pas les opinions de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , organisme dont il est vice-président.

Rejoint par téléphone, Éric Dow, directeur des communications et des relations publiques de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , n’a pas voulu commenter les propos tenus par M. Brideau. Il a réitéré que ces derniers n’avaient pas été préapprouvés par son organisation.

Même son de cloche du côté du candidat Daniel Allain, qui a refusé de commenter cette attaque contre lui.

Diane Carey, candidate progressiste-conservatrice dans la circonscription de Tracadie-Sheila, a quant à elle été plus vocale. Bien qu’elle avoue ne pas avoir vu la vidéo de M. Brideau, celle-ci a été portée à son attention par des membres de son équipe.

Diane Carey, candidate du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick dans Tracadie-Sheila, le 29 août 2020 à Tracadie. Photo : Radio-Canada

Je ne suis aucunement opportuniste. [...] Moi, ça fait 17 ans que je suis impliquée dans ma communauté, que je fais avancer des causes pour les Acadiens, pour les francophones , s’est-elle défendue. Elle affirme que si elle a rejoint les rangs du Parti progressiste-conservateur, c’est justement pour permettre aux francophones et aux gens du nord de la province de faire entendre leurs revendications.

Mme Carey, qui a fait connaître son mécontentement à la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick par courriel, souligne que l’organisme, qui est financé par des fonds publics, devrait être neutre.

Je trouve très dommage qu’on essaie de faire une politique de division , déclare-t-elle. De me faire traiter d’opportuniste acadienne, ça n’a pas sa place.

Au total, deux plaintes ont été déposées à la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick concernant la vidéo de M. Brideau. Louis Léger, chef de campagne du Parti progressiste-conservateur, affirme pour sa part que l'organisme acadien doit se positionner.

Avec les informations de Nicolas Steinbach