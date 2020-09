Voici comment mieux gérer vos notifications et reprendre le contrôle de votre téléphone

Ce n'est pas qu'une impression : le flot constant de ping, ding et bzz provenant de votre téléphone est distrayant et vous empêche de vous concentrer .

Selon une étude parue en 2019  (Nouvelle fenêtre) dans la revue Computers in Human Behavior, nous recevons en moyenne entre 65 et 80 notifications par jour sur nos téléphones mobiles.

C'est énorme, et quand on considère qu'il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retourner dans sa bulle et reprendre le travail de façon efficace après une simple distraction, selon une étude menée en 2008  (Nouvelle fenêtre) , on comprend rapidement que les conséquences d'une simple vibration peuvent être importantes.

Heureusement, il existe des moyens de reprendre le contrôle de votre téléphone. Voici quelques astuces :

Désactiver les notifications pour certaines applications

Nous avons en moyenne entre 60 et 90 applications installées sur notre téléphone, et la plupart d’entre elles nous envoient des notifications. Voici comment désactiver celles qui vous sont inutiles :

iOS

Ouvrez l’application Réglages. Appuyez sur l’option Notifications. Choisissez l’application et décochez l’option Autoriser les notifications.

Android

Ouvrez l'application Paramètres. Appuyez sur l’option Applis et notifications, et ensuite, sur Notifications. Appuyez sur l’option Envoyées récemment, et choisissez l’application. Désactivez les notifications de l’application.

Vous devez le faire manuellement pour toutes les applications. Il est également possible de changer la manière dont les notifications s’affichent sur l’écran de déverrouillage et de désactiver les sons ou les pastilles.

Activer et personnaliser le mode Ne pas déranger

Cette fonctionnalité offerte sur iOS et Android empêche votre téléphone d’émettre un son ou une vibration lorsqu’il est verrouillé tout en vous envoyant vos notifications sans allumer l’écran.

iOS

Vous pouvez activer le mode Ne pas déranger à partir du Centre de contrôle, accessible en balayant vers le bas du coin supérieur droit sur les iPhone sans bouton d’accueil ou en balayant vers le haut à partir du bas de l’écran sur les modèles avec bouton d’accueil. Trouvez l’icône avec un croissant de lune.

En maintenant votre doigt sur l’icône de croissant de lune, vous pouvez choisir une plage horaire prédéfinie ou garder le mode activé jusqu’à ce que vous quittiez votre emplacement actuel.

Vous pouvez également accéder à plus d’options et programmer des plages horaires quotidiennes en ouvrant l’application Réglages et en sélectionnant Ne pas déranger. Vous pouvez aussi choisir de permettre des notifications de certains contacts pour des appels ou des textos importants, et configurer des réponses automatiques.

Android

Vous pouvez activer le mode Ne pas déranger en balayant vers le bas du haut de l’écran, puis en appuyant sur l’icône d’une ligne horizontale dans un cercle.

Vous pouvez accéder à plus d’options et programmer des plages horaires quotidiennes en ouvrant l’application Paramètres et en appuyant ensuite sur Son et Ne pas déranger. Vous pouvez par ailleurs choisir de vous faire demander la durée pendant laquelle le mode sera activé à toutes les utilisations et permettre des notifications pour les appels, les textos ou les événements.

Les notifications inutiles des réseaux sociaux

Facebook

C’est de loin le réseau social le plus intrusif avec ses notifications souvent absolument impertinentes. Vous pouvez accéder aux réglages de notifications de l’application ainsi :

Touchez le menu dans le coin inférieur droit sur iOS ou dans le coin supérieur droit sur Android. Défilez jusqu’en bas et touchez la section Paramètres et confidentialité. Touchez ensuite l’option Paramètres. Défilez vers le bas et sélectionnez Paramètres des notifications.

Vous pouvez alors complètement désactiver les notifications Facebook ou sélectionner les notifications que vous voulez recevoir (commentaires, anniversaires, événements, etc.).

Fait à noter : il est impossible de désactiver d’un seul coup les notifications des groupes. Il faut absolument procéder un groupe à la fois. Oui, ça demande du travail, mais ça en vaut la peine.

Twitter

Vous en avez marre des alertes sur des tweets ou des retweets qui ne vous intéressent pas? Voici comment les désactiver :

Touchez votre avatar situé dans le coin supérieur gauche de l’écran. Touchez l’option Réglages et confidentialité. Touchez l’option Notifications, suivi de l’option Notifications push.

Instagram

Voici la marche à suivre pour ne plus recevoir de notifications à tout bout de champ des dernières publications ou stories que vous avez manquées :

Sur votre profil, touchez le menu dans le coin supérieur droit. Touchez l’option Paramètres. Touchez l’option Notifications.

Snapchat

Plus envie de recevoir de suggestions d’amis ou amies? Voici où aller :

Touchez votre avatar situé dans le coin supérieur gauche de l’écran. Touchez le symbole d’engrenage situé dans le coin supérieur droit de l’écran. Touchez l’option Notifications.

Android : des applis de notifications à intervalles réguliers

Il n’existe pas de solution unique pour mieux gérer ses notifications, mais certaines études indiquent  (Nouvelle fenêtre) que le fait de recevoir toutes ses notifications à intervalles réguliers (et planifiés) pourrait avoir plus d’effets bénéfiques que les autres moyens à votre disposition. Il existe plusieurs applications Android conçues pour mieux gérer les notifications. En voici quelques-unes :

Daywise (Nouvelle fenêtre)

Cette application permet de personnaliser votre horaire de réception des notifications afin de les recevoir à intervalles réguliers. On peut aussi mettre en place des exceptions pour certains contacts, applications ou fonctionnalités comme les appels ou les textos.

Siempo (Nouvelle fenêtre)

Siempo fait beaucoup plus que simplement vous envoyer vos notifications à intervalles réguliers : elle est munie de plusieurs autres fonctionnalités conçues pour faire de votre téléphone un outil moins distrayant. Elle peut par exemple réarranger l’emplacement des icônes de vos applications de manière aléatoire chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone dans le but d’empêcher leur lancement inconscient, devenu pour plusieurs d’entre nous un automatisme.

Post Box (Nouvelle fenêtre)

Cette application de Google fonctionne sensiblement de la même manière que Daywise, mais offre moins d’options de personnalisation quant aux exceptions.

Elle est l’une des huit applications expérimentales de « bien-être numérique » de Google. D’autres applications de cette collection sont Unlock Clock  (Nouvelle fenêtre) , qui montre en arrière-plan le nombre de fois qu’un téléphone a été déverrouillé, et We Flip  (Nouvelle fenêtre) , qui désactive tous les téléphones d’un groupe pour favoriser la socialisation.

Google offre également une application Bien-être numérique  (Nouvelle fenêtre) , qui propose une panoplie d'outils pour mieux comprende et gérer ses habitudes numériques. On peut notamment activer un mode « sans distractions », qui permet de mettre en pause les applications de notre choix pour un laps de temps choisi.

iPhone : la fonctionnalité Temps d’écran

Ajoutée à l’iPhone à la fin de 2018, cette fonctionnalité permet de mettre en place un contrôle parental, d’avoir des rapports détaillés sur son temps d’écran, mais aussi de définir des limites d’utilisation de certains aspects du téléphone.

Il est entre autres possible d’activer le mode Temps d’arrêt, qui rend toutes les applications indisponibles pour une période de temps personnalisable. Si vous décidez d’ouvrir une application, un avertissement s’affiche, mais vous pouvez toujours l’ignorer.

On peut également mettre en place des exceptions pour certaines applications, et les appels et la messagerie restent accessibles pendant que le mode est activé.

La fonctionnalité Temps d’écran est accessible à partir de l’application Réglages.