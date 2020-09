Cours suspendus aux cégeps de Rimouski et de Rivière-du-Loup pour prévenir la contagion

Le Cégep de Rivière-du-Loup et le Collège de Rimouski suspendent tous leurs cours de l’enseignement régulier pour une semaine en raison du nombre important de cas de COVID-19 détectés dans la région .

Dans les deux établissements, les cours reprendront uniquement à distance à partir du 21 septembre, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

La situation sera réévaluée avec la santé publique au début du mois d’octobre, ont indiqué les administrations des deux cégeps dans des communiqués diffusés vendredi.

Les deux administrations ajoutent que leurs campus ne représenteraient pas un foyer de contamination, selon des informations qu’ils attribuent à la Direction régionale de santé publique, et que le risque serait faible pour les enseignants et le personnel non enseignant qui respectent les mesures de distanciation mises en place.

Le Cégep de Rimouski Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Les membres du personnel pourront se rendre dans les deux établissements, mais le télétravail sera recommandé.

Les étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup seront informés sous peu des consignes quant à la récupération de leur matériel, selon l'administration. L’accès par les étudiants est toutefois contrôlé dès maintenant.

Le Centre sportif du Cégep de Rivière-du-Loup est aussi fermé jusqu’à nouvel ordre.

Exceptions pour l' IMQ Institut maritime du Québec et le Centre matapédien d’études collégiales

Les étudiants du Centre matapédien d’études collégiales (CMEC) et de l'Institut maritime du Québec (IMQ), deux établissements affiliés au Collège de Rimouski, pourront reprendre leurs cours déjà offerts à distance dès lundi.

Toutes les activités non pédagogiques qui devaient se tenir au cours des prochaines semaines sont toutefois suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Les étudiants de l' IMQInstitut maritime du Québec pourront tout de même poursuivre les laboratoires et les ateliers en classe pour le moment ou dans les lieux externes destinés à l’enseignement, indique le Collège de Rimouski.

Les administrateurs des deux cégeps indiquent qu'ils n'accorderont pas d'entrevues sur ces nouvelles mesures préventives.