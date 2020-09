À 74 ans, un Saskatoonais rencontre des membres de sa famille pour la première fois

Accompagné par son épouse, Lorraine, et sa fille, Sherri, Michael Sovyn est allé à Nice en juillet, en pleine pandémie, pour faire la connaissance de certains membres de sa famille dont il ignorait l’existence il n’y a pas si longtemps.

Cette rencontre, Michael Sovyn l’attendait impatiemment depuis qu’une généalogiste française lui avait révélé, en janvier, que des membres de sa famille se trouvaient en France. Il a aussi appris à ce moment-là qu’il avait trois demi-frères et que son père était malheureusement mort il y a 20 ans.

Il n’était donc pas question pour l’homme qui habite désormais à Saskatoon d’attendre la fin de la pandémie avant de se rendre en France.

On ne sait jamais [ce qui peut se passer] J’ai 74 ans , affirme-t-il.

Comme le hasard fait bien les choses, Michael est arrivé en France le 15 juillet, jour de l’anniversaire de son père, Lucien Laurent. C’est le neveu de Michael, Benjamin, qui le lui a appris à l’aéroport.

Même ce jour-là, mon grand-père était au milieu de l'histoire. Et c'est par hasard, parce que, plusieurs fois, les billets d’avion ont été changés. C'est quand même assez étonnant , raconte Benjamin Laurent.

La famille trouvait également que Michael ressemblait beaucoup à Lucien.

J'ai été frappé par la ressemblance. Michael ressemblait davantage à notre père que nous. J’étais étonné en le voyant arriver , raconte Christian Laurent, l’un des demi-frères de Michael.

C'était bien, parce que nous étions vraiment bien accueillis. Mais on ne savait pas si ça allait bien se passer, parce qu’on ne les connaissait pas et on ne savait pas comment ils allaient réagir. Mais c'était très excitant.

Michael Sovyn