La COVID-19 fait une première victime en près de trois mois en Estrie

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, la victime est liée à l'éclosion au CHSLD de Lambton.

Aucun décès en lien avec la COVID-19 n'avait été déclaré depuis le 23 juin en Estrie.

La santé publique a par ailleurs fait état de 13 nouveaux cas de contamination vendredi. Deux personnes sont hospitalisées et aucune n'est traitée aux soins intensifs. La région demeure en préalerte.

Le directeur de la santé publique en Estrie, Alain Poirier, s'était voulu rassurant, vendredi matin, avant le dévoilement des nouvelles données régionales. Il affirmait que la région était en voie d'abaisser d'un cran son niveau d'alerte.

On pense qu’on a identifié les sources, les causes. On a encore visité le CHSLD hier. Ces deux lieux [CHSLD et Ascot], à cause de cela, je pense qu’ on ne mérite pas de redescendre tout de suite dans le vert, on a encore du travail à faire. Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

En après-midi, lors d'un point de presse, il a toutefois expliqué qu'il ne serait pas approprié d'être catégorisé "vert" pour l'instant.

Le PDG du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, Stéphane Tremblay et le directeur de la santé publique, Alain Poirier. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 continue d'augmenter dans le secteur d'Ascot à Sherbrooke. Il y a 4 personnes de plus, ce qui porte à 104 le nombre total de citoyens contaminés dans ce quartier.

Accroître le dépistage

Par ailleurs, les temps d'attente ont augmenté au cours des derniers jours au centre de dépistage Murray, à Sherbrooke. Un chapiteau a été érigé hier pour faciliter les opérations du centre.

Les données du CIUSSS de l'Estrie-CHUS démontrent une hausse marquée du nombre de citoyens qui se rendent à une clinique de dépistage.

Juste au centre désigné de dépistage de Bromont, on a atteint des chiffres à un peu plus de 300, alors que ce qu’on avait dans les semaines antérieures, c’était plus autour de 100-150 par jour. Et pour ce qui est de celui de Sherbrooke, qui était autour de 200 à 300 par jour, on a atteint jusqu’à 900 , a expliqué le président-directeur général (PDG) du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, Stéphane Tremblay lors d'un point de presse qui a eu lieu vendredi après-midi.

De nouveaux centres de dépistage?

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS envisage l'ouverture d'un centre de dépistage à Granby.

La conseillère municipale et présidente du comité de sécurité publique, Danielle Berthold, estime que d'autres bâtiments de Sherbrooke pourraient être mis à la disposition de la santé publique.

Le Centre de foire de Sherbrooke qui est en bonne partie déserté en raison de la pandémie constitue l'une des options étudiées.

ll n'y a rien dans cette bâtisse, ce serait facile de faire la désinfection et il y aurait de la place pour attendre à l'intérieur , estime la conseillère municipale qui rappelle que l'analyse de la situation revient à la santé publique.

La santé publique en Estrie rappelle néanmoins que la plus important préoccupation pour accroître la capacité de tester demeure le recrutement de personnel formé.