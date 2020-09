Pourquoi les militants de tout acabit s'associent-ils à la cause antiraciste?

Lors des dernières manifestations antiracistes, des militants féministes, des membres des organisations de défense des peuples autochtones , des défenseurs de la cause climatique et autres étaient dans les rues aux côtés des militants antiracistes.

La coordinatrice de Fridays for future Toronto, Alienor Rougeot, attribue ce fait par souci de solidarité à ce que vit l’autre. Comme jeunes activistes, on a compris que toute forme d'oppression qu’on aurait ressentie, d’autres les ont vécues beaucoup plus fortement , dit la coordonnatrice de l’organisme de protection de l’environnement.

La coordinatrice de Fridays for future Toronto, Alienor Rougeot Photo : Radio-Canada / Radio Canada

Pour la jeune militante, se mobiliser pour le mouvement Black Lives Matter va au-delà de la lutte contre le racisme.

Les mêmes causes qui ont créé par exemple des changements climatiques ont des liens de similarité avec la colonisation ou l’exploitation de l’homme noir. En essayant d'éliminer toutes les formes d’exploitation, on sait que cela bénéficie indirectement à notre mouvement. Alienor Rougeot

Cette approche est également soutenue par la directrice générale adjointe chez Greenpeace Canada, Farrah Khan. Nous ne pouvons pas revendiquer la victoire sur une partie artificiellement segmentée de notre lutte si nous voulons sérieusement parvenir à la justice pour tous . Elle considère la quête de la justice sociale comme une partie de la lutte contre les changements climatiques et la protection de la biodiversité pour tous les êtres vivants.

Directrice du développement et de la mobilisation communautaire du Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF). Photo : Radio-Canada / Radio Canada

Le fait que des associations œuvrant dans le secteur climatique s’approprient la lutte pour la justice sociale est considéré par certains militants comme la fin du déni. Il y a une conscience collective qui se réveille et on veut vraiment faire quelque chose , déclare Carline Zamar, directrice du développement et de la mobilisation communautaire du Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF).

Causes interreliées

Joel Belliveau, professeur agrégé au département d'histoire de l'Université Laurentienne Photo : Radio-Canada / Patrick Wright

Des chercheurs soutiennent que des alliances temporaires ou spontanées entre mouvements sociaux ne sont pas des faits nouveaux. Des raisons historiques peuvent justifier ces alliances. C’est le cas du mouvement antiraciste et de la cause autochtone, renseigne Joel Belliveau, professeur d’histoire à l’Université Laurentienne.

Au Canada la question Autochtone se trouve un peu dans la confluence de tous les mouvements. Qui peut parler d'antiracisme au Canada sans parler des Autochtones aussi? Joel Belliveau

Des collaborations entre le mouvement environnemental et le mouvement autochtone sont aussi fréquentes même si à certains moments tous les autochtones ne sont pas toujours du même côté de la question , poursuit le chercheur. Il est convaincu que l'idée selon laquelle les Autochtones sont des gardiens de la Terre facilite la convergence avec des groupes environnementaux.

Unis pour mieux se faire entendre?

Capture écran de la page Facebook de Fridays for Future Toronto Photo : Radio-Canada / Radio Canada

Certaines personnes craignent que la convergence des mouvements dilue d'autres causes.

On a déjà reçu cette critique que le mouvement environnemental peut se diluer. Mais je ne pense pas puisqu’on ne peut pas par exemple s'attendre à ce que tout le monde se batte pour l'environnement si leurs droits sont bafoués , nuance Mme Rougeot.

M. Belliveau voit en la convergence des causes comme une chance de construire des mouvements populaires très larges et obtenir des changements souhaités.

J’ai l’impression que les gens qui sont moins sensibles aux causes progressistes peuvent plus facilement réfuter les arguments des segments plus petits de la population. Joel Belliveau

Il exhorte toutefois les différents mouvements à ne pas oublier leurs causes à force de chercher à établir un agenda commun.

Eddy Perez, responsable des politiques internationales pour le Réseau action climat (Climate Action Network). Photo : Radio-Canada / Radio Canada

D’après Eddy Perez, responsable des politiques internationales pour le Réseau action climat (Climate Action Network), avec la convergence des luttes, son travail reste le même, mais il se trouve renforcé. Il y a un engouement et un désir de se concerter. il ne s’agit pas nécessairement de changer la nature de mon travail ou ma façon quotidienne de militer, mais de penser à l'élément de l’intersectionnalité de lutte , précise-t-il.

Patrick Auguste, activiste dans plusieurs organisations communautaires, dont la Coalition des noirs francophones de l'Ontario (CNFO) Photo : Collection privée de Patrick Auguste