Un Albertain dans la vingtaine succombe à la COVID-19

Il s’agit de la deuxième personne aussi jeune à succomber à la maladie dans la province, depuis le début de la pandémie, il y a six mois.

Les quatre autres décès concernent un sexagénaire et une quinquagénaire, tous deux de la zone du Nord, et une femme dans la soixantaine et un octogénaire, tous deux de la zone de Calgary. La mort de l'homme de Calgary était liée à une éclosion à la résidence All Colony Seniors Lodge.

Éclosions dans trois écoles

Le nombre de cas actifs dans la province a baissé de 91 et est maintenant de 1494. Ce chiffre comprend 24 cas de COVID-19 signalés dans 21 écoles de la province, a indiqué la Dre Hinshaw.

L'École secondaire Henry Wise Wood et l'École primaire St. Wilfrid, à Calgary, ainsi que l'École secondaire Chinook, à Lethbridge, ont signalé des éclosions.

Selon les directives de l' AHSAHS , une éclosion se traduit par au moins deux cas de COVID-19 confirmés, dans la même école, sur une période de 14 jours.

La province a lancé une carte en ligne  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) pour aider les parents à mieux suivre les futures éclosions dans les écoles de la province.

Jeudi, Deena Hinshaw a toutefois précisé qu'il peut avoir un retard dans l'intégration des données sur le site Internet de la carte en ligne. Elle ajoute que la priorité de son équipe est de repérer tout type d'exposition [au virus] dans une école, afin d'en aviser les parents, les élèves et le personnel, car ce sont eux qui sont immédiatement concernés par l'éclosion .

Pour ce qui est de la rapidité, nous nous concentrons vraiment sur les rapports en temps opportun avec ceux qui font partie de cette communauté scolaire. Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l'Alberta

Résultats des tests par message texte

La médecin en chef dit être consciente des inquiétudes des Albertains en ce qui concerne les temps d'attente pour obtenir les résultats des tests de dépistage de la COVID-19.

Nous travaillons d'arrache-pied pour rationaliser tous les aspects du processus de dépistage et de notification afin de réduire les temps d'attente dans toute la province , a-t-elle déclaré.

Elle ajoute que la population abertaine peut désormais obtenir les résultats, positifs ou négatifs, par message texte ou un système téléphonique automatisé.

Ceux dont le test est positif seront toujours contactés par téléphone par Services de santé Alberta pour le suivi et la gestion des cas , appuie-t-elle.

Les nouveaux systèmes donneront aux gens la possibilité d'être avertis dès que le résultat du laboratoire sera disponible.

C'est un autre pas en avant qui sera vital pour éradiquer la propagation de la COVID-19 dans les semaines et les mois à venir. Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l''Alberta

Un cas rétroactif sur 23 000

Sur plus de 23 000 analyses d’échantillons recueillis dans les mois précédant l’apparition du premier cas de COVID-19 en Alberta, la province n’a enregistré qu’un seul cas rétroactif de la maladie, selon la Dre Hinshaw.

Ces tests, qui recherchaient d'autres maladies telles que la grippe, ont, depuis, été étudiés pour la présence du SRAS-CoV-2, et un seul cas a été détecté dans un échantillon prélevé le 24 février, précise-t-elle.

C'était moins de deux semaines avant que la province ne signale son premier cas de COVID-19, le 5 mars.

À mon avis, le fait de n'avoir qu'un seul cas valide vraiment notre approche , souligne-t-elle.

Les échantillons utilisés dans l'étude rétrospective ont été collectés entre le 1er décembre 2019 et le 7 mars 2020.

À ce jour, 43 personnes sont hospitalisés, dont 7 en soins intensifs dans la province. Le nombre total de décès est de 253 en Alberta, depuis le début de la pandémie.