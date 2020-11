Dominique Lemoine et sa musique, toujours À La Mode

Pour rester à la mode , certains disent qu'il faut savoir s'adapter et élargir ses horizons. C'est précisément ce qu'a fait Dominique Lemoine au cours des sept dernières années.

Le mini album paru en 2013 compte trois chansons en anglais, dont la chanson Just a boy que Dominique Lemoine a également réalisée en vidéoclip.

Ava Glendinning et Dominique Lemoine, À La Mode Photo : Samanta Katz, éditée par Dominique Lemoine

De ce projet solo en 2013, À La Mode passe ensuite à la formation en 2016 et accueille quatre nouveaux membres avec lesquels le groupe fait paraître un nouvel album intitulé Perfection Salad.

À la suite de la parution de ce disque, le groupe se dissout. Dominique Lemoine et Ava Glendinning décident alors de poursuivre en duo et présentent, en 2018, l'album Be the Music.

Depuis, le duo a recruté deux nouveaux membres, Gage et Kerrigan Salnikowski, à la basse et à la batterie, respectivement.

Le quatuor À La Mode travaille présentement à la création d'un nouvel opus, prévu pour 2021.