L’École de médecine du Nord de l’Ontario fête ses 15 ans

L’École de médecine du Nord de l’Ontario (ENMO) célèbre ses 15 ans d’activités dimanche. L'institution, qui partage les campus de l'Université Laurentienne, à Sudbury et de l'Université Lakehead, à Thunder Bay, a été créée avec l’ambition de former des médecins en phase avec les besoins des communautés rurales, francophones et autochtones de la région.