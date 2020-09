Livres : Gray ou quand un perroquet mène l'enquête!

Léonie Swann signe Gray, un suspense drôle et intelligent sur les aventures d'un perroquet et son maître provisoire. Plaisir garanti!

Augustus Huff, jeune enseignant à la célèbre université de Cambridge, est bouleversé lorsqu'un de ses étudiants est retrouvé mort.

Elliot avait-il souffert d’un trouble dissociatif? Un Eliott au langage soigné qui réussissait brillamment ses études et un Elliot grossier qui escaladait les toits et épiait les gens? Elliot-Jekyll et Elliot-Hyde? Deux âmes, ah… Cette deuxième âme avait-elle causé sa perte? Extrait du roman de Leonie Swann « Gray »

L'Elliot en question, amateur d'alpinisme urbain, aurait fait une chute de plusieurs mètres.

Sceptique, Augustus décide d'enquêter. Il sera aidé, si ce n'est guidé, par le perroquet de la victime, Gray.

Augustus et Gray, la fine équipe !

Augustus et Gray forment un tandem hilarant. Le jeune enseignant étant bourré de troubles obsessifs compulsifs (TOC) et le perroquet plus bavard qu'une pie, le duo ne passe pas inaperçu!

L'écrivaine Léonie Swann Photo : Éditions NIL

Léonie Swann utilise le personnage du volatile comme élément comique. En ce sens, le vocabulaire de l'oiseau comprend des chansons de Lady Gaga, des questions persistantes et inopportunes, ainsi que plusieurs phrases à double sens qui, selon le contexte, pimentent le texte.

Avouons-le : l'enquête n'est pas très complexe, mais elle est bien menée. Le charme du roman réside véritablement dans le duo d'enquêteurs improbables et farfelus que forment Augustus et Gray.

C'est bien écrit, drôle et intelligent. L'écrivaine allemande possède un humour très british, qui n'est pas sans rappeler celui de Tom Sharpe. Un vrai plaisir de lecture, idéal pour oublier ses soucis.