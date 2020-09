Les vignerons

Pour Pinard et Filles, le vin ne devrait être qu’une chose : du jus de raisin fermenté. Exit les pesticides et les sulfites ajoutés, ici, on ne s’intéresse qu’au vin naturel dans son expression la plus pure. Et ça n’a rien de facile. Avec le climat difficile du Québec, on est toujours à un gel près de perdre la production. Heureusement, on retrouve des passionnés comme ceux-ci qui font évoluer le modèle et les impressions sur les vins d’ici.