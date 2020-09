Être fasciné par l'histoire des peuples et partager leur culture grâce aux épices: c’est là le travail passionnant de Philippe et Ethné de Vienne. Ensemble, ils parcourent le monde à la recherche des parfums exotiques les plus délicieux qui soient. Leur curiosité insatiable nous permet de voyager dans l’assiette et ce, pour le plus grand plaisir de nos papilles.