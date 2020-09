Quel passionné de bouffe avec 4 barbecues et un four à pain décide de se lancer dans le café avec son ami d’enfance ? Alex, lui, l’a fait : entre sa vie d’entraîneur de triathlon et son entreprise Barista, il partage un amour profond pour la nourriture et pour sa boisson de prédilection. Découvrez qui se cache derrière cette maison de microtorréfaction renommée à travers le Québec.