12 marchés publics québécois à découvrir

Pour faire le plein d’une foule de produits frais de chez nous et aller à la rencontre de nos producteurs et artisans, tout en vous imprégnant d’une ambiance unique et colorée, voici 12 marchés publics à (re)découvrir.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Marché public de la Vallée-de-l’Or, Val d’Or

Fruits et légumes, viandes, produits du fumoir, confiseries, bijoux et chandelles, on part à la découverte de toutes sortes de produits locaux et régionaux dans ce marché extérieur de Val d’Or.

Dimanche de 9h30 à 13h30, jusqu’au 11 octobre.

https://marchepublicvdo.com/marche-public  (Nouvelle fenêtre)

BAS-SAINT-LAURENT

Marché public matapédien, Amqui

Ce sont huit jolies petites maisonnettes extérieures qui servent de kiosques dans ce chaleureux marché local où l’on retrouve fruits et légumes, oeufs, poissons fumés et pâtisseries.

Jeudi de 16h à 19h, jusqu’au 24 septembre.

https://www.lamatapedia.ca/marche-public-matapedien  (Nouvelle fenêtre)

CAPITALE-NATIONALE

Marché public de Limoilou

Macarons, miel, petits fruits sauvages cueillis en forêt, boîtes de pousses, on explore une multitude de produits saisonniers à travers une quarantaine de kiosques dans ce marché extérieur à Québec.

Dimanche de 11h à 15h, jusqu’au 20 septembre.

https://www.marchelimoilou.com/?fbclid=IwAR2gSEVqKhZlBoKxDnkfT7Vd_t1tNczGPzp5JUlKy6ew74x1XYvY7euQPNk  (Nouvelle fenêtre)

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Marché public de Thetford

On fait le plein de produits à base de miel (sauce, caramel, hydromel), de viandes et de pâtisseries dans ce marché extérieur de Thetford Mines. Un lieu de choix pour aussi se procurer des produits artisanaux locaux comme des jolis sacs et couvertures.

Samedi de 9h à midi, jusqu’au 19 septembre.

https://www.facebook.com/marchepublicthetford/  (Nouvelle fenêtre)

ESTRIE

Marché public de Magog

Dans une ambiance à la fois familiale et festive, sur la plage des Cantons, le marché extérieur de Magog offre fruits et légumes, fromages, produits de boulangerie, miel, fines herbes et autres. On peut aussi y déguster des plats cuisinés.

Dimanche de 10h à 13h, jusqu’au 13 octobre.

https://www.marchepublicmagog.com/  (Nouvelle fenêtre)

LANAUDIÈRE

Ferme Régis, Notre-Dame-des-Prairies

Sous un décor champêtre, on retrouve un peu de tout dans ce marché saisonnier de Joliette: fruits et légumes, fromages d’ici, pains, charcuteries, produits en vrac et bières de microbrasseries du Québec.

Tous les jours jusqu'au 12 octobre. De 9h à 21h en semaine et jusqu’à 20h la fin de semaine.

http://www.fermeregis.com/index.asp  (Nouvelle fenêtre)

LAURENTIDES

Marché public du Vieux-Saint-Eustache

On part à la rencontre des producteurs et artisans de ce marché extérieur, le tout dans une ambiance conviviale. On y goûte plein de saveurs locales: fruits et légumes, viandes, charcuteries, pâtes fraîches, produits d’érable, vins, etc. Il est aussi possible de manger sur place.

Samedi de 8h à 14h, jusqu’au 12 septembre.

https://www.saint-eustache.ca/touristes-planifier-son-escapade/marche-public-du-vieux-saint-eustache  (Nouvelle fenêtre)

MONTÉRÉGIE

1555 Marché public, Saint-Hyacinthe

Construit en 1830, au centre-ville de Saint-Hyacinthe, cette destination gourmande est le plus vieux marché public du Québec, avec un marché intérieur et extérieur.

Ouvert à l’année, de 10h à 18h en semaine et jusqu’à 17h la fin de semaine.

https://1555marchepublic.com/?fbclid=IwAR3ifTQnBLBiyI_yoJX0QX49i5awMw5wcrX8ejJKLnmEbmFKJ-4u6Fdhz68  (Nouvelle fenêtre)

Marché Bio-Local de Candiac

Fervent de produits bio? Vous serez charmé par ce nouveau marché biologique à Candiac. On apprécie que tous les producteurs soient sur place puisqu’il n’y a aucun intermédiaire ou revendeur. C’est aussi le premier marché à être identifié sur le site de Québec Bio.

Jeudi de 15h à 19h, jusqu’au 15 octobre.

https://www.lemarchebiolocal.com/?fbclid=IwAR1arDQH-Zw4mmq1nB0yxUnD0G2LSW_BUZZ2C9yXpnlEDtoVKyUUcgUP_jY  (Nouvelle fenêtre)

MONTRÉAL

Marché des Éclusiers, Montréal

Au coeur du Vieux-Port de Montréal, ce marché fermier a une mission bien précise: encourager la production locale en faisant la promotion du concept de la ferme à la table . On n’hésite pas à prévoir un peu plus de temps pour s’assoir au restaurant saisonnier du marché et déguster des plats qui mettent en valeur les produits d’ici. Samedi de 9h à 14h, jusqu’en novembre.

http://marchedeseclusiers.com/accueil  (Nouvelle fenêtre)

Marché Jean-Talon

Impossible de passer sous silence le marché Jean-Talon, un incontournable dans le quartier de la Petite Italie, à Montréal, depuis 1933. Ouvert été comme hiver, c’est un des plus gros marchés en Amérique du Nord qui accueille plus d’une centaine de marchands, sans oublier de nombreux restaurants. Mais l’esprit familial et chaleureux y est bien présent! Des kiosques de poissonnerie et de boulangerie, en passant par les fruits et légumes, aux marchands de fleurs et de café, il y a de quoi faire toute son épicerie.

Ouvert tous les jours, de 9h à 18h du lundi au vendredi. De 8h à 17h les samedis et dimanches.

https://www.marchespublics-mtl.com/marches/jean-talon/  (Nouvelle fenêtre)

OUTAOUAIS

Marché public du Vieux-Aylmer, Gatineau

Cet effervescent marché extérieur mise sur les produits alimentaires et artisanaux de la région de l’Outaouais. On y retrouve des fruits et légumes, de la viande, des pâtisseries, des produits d’érable et des produits artisanaux.

Dimanche de 10h à 15h, jusqu’au 8 octobre.

https://www.marchevieuxaylmer.com/  (Nouvelle fenêtre)

