Des courgettes de toutes les façons!

Votre jardin a été généreux cette année et vous avez des courgettes à revendre? Voici quelques idées pour les cuisiner, sans les gaspiller et surtout, sans faire de surdose!

D’abord, dites-vous que courgettes et maïs font très bon ménage. Et ça tombe bien, c’est en plein la saison de notre bon blé d’Inde québécois! Essayez-les grillés sur le barbecue  (Nouvelle fenêtre) , servis avec du fromage feta pour un accompagnement original et savoureux. Et si vous avez tout ce qu’il faut pour faire des conserves, essayez cette relish de maïs et de courgettes  (Nouvelle fenêtre) . Ça mettra un peu de soleil dans vos burgers cet automne!

Pour un accompagnement rapide et passe-partout, faites griller  (Nouvelle fenêtre) des courgettes sur le barbecue avec d’autres légumes de saison, comme des poivrons et des oignons. Après un petit tour sur les grilles, ils se glissent facilement dans les burgers, les salades, les sandwichs, les pâtes et les pizzas.

Pour l’apéro, servez ces boulettes à la dinde et aux courgettes ultra-moelleuses  (Nouvelle fenêtre) avec notre sauce tomate express  (Nouvelle fenêtre) . Avec un petit verre de vino, ce sera le clou de vos prochains 5 à 7, c’est certain! Vous pouvez aussi les servir sur des pâtes pour un souper vite fait, bien fait et tellement réconfortant.

Et pour la collation et le dessert, c’est notre pain aux courgettes et aux noix  (Nouvelle fenêtre) qu’il vous faut. Une version plus locale du classique pain aux bananes, mais tout aussi délectable, promis!

Bonne récolte!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés