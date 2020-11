Il faut promouvoir davantage l'achat local, estiment des producteurs

Des producteurs maraîchers réclament plus d’efforts de Québec pour promouvoir l’achat local. Ils estiment que le gouvernement devrait privilégier des producteurs d’ici lors d’appels d’offres alimentaires dans les hôpitaux, les écoles ou les CHSLD.

La Ferme champlinoise, qui vend notamment des bleuets, constate que la concurrence avec les produits étrangers reste forte et agressive à l'épicerie.

Dans le temps que c'est la pleine saison ici, les bleuets arrivent par avion pas mal moins cher que ce que nous on est capables de fournir. Alors c'est soit qu'on embarque, puis qu'on produit et qu'on leur vend à perte, ou soit qu'on n'embarque pas, puis qu'ils prennent des bleuets de la Colombie-Britannique, entre autres, qui sont vendus ici , souligne l'un des copropriétaires de la Ferme champlinoise, Sébastien Marchand.

La Ferme horticole Gagnon a vu toutefois d'importants gains ces dernières années à l'épicerie pour les fraises du Québec.

Un étalage de fruits et légumes de la Ferme horticole Gagnon Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Ça fait pas longtemps maintenant que les fraises, dans les épiceries, ce n'est que des fraises du Québec, tant que la saison n’est pas finie, mais ça a été long. Le secret, c'est vraiment le consommateur. Si le consommateur est là pour le demander, les épiceries vont offrir ce qu'il demande , estime le propriétaire de la Ferme horticole Gagnon, David Lemire.

Offrir des crédits d'impôt aux consommateurs et favoriser les produits québécois lors des appels d'offres dans les institutions au Québec seraient selon ces maraîchers des solutions pour augmenter encore plus l'achat de fruits et de légumes du Québec.

Pour eux, ce serait du même coup une façon de conserver l'autonomie alimentaire. La prise de conscience pour l'achat local est là pour rester, croient-ils.

Je pense qu'avec ce qui s'est passé cette année, le gouvernement s'est rendu compte que d'avoir notre propre réseau de production des aliments, c'est extrêmement important , croit M. Lemire.

Augmentation des ventes

Les producteurs ont d’ailleurs connu une augmentation de leurs ventes avec cette prise de conscience. Ce mouvement d’achat local tombe à point, puisque la météo clémente a permis des récoltes abondantes cette année.

Je pense que ce qui s'est passé cette année, c'est vraiment la conscientisation des consommateurs. On le voit dans tous les kiosques, tous les points de vente, dans tous les fruits et légumes. Ce n'est pas spécifique à un ou l'autre, c'est vraiment minimum une augmentation de 25 % , souligne M. Lemire.

Sébastien Marchand constate la même tendance.

Il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui achètent pour la peine. Ils achètent un peu de tout. C'est pas juste venir acheter une douzaine de blés d'Inde, c'est vraiment acheter un peu de tous mes produits, puis après ils complètent avec l'épicerie. C'est une tendance qui s'accentue un peu , conclut-il.

D’après un reportage de Sarah Désilets-Rousseau