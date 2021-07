Au moment de la publication de ses Insolences, le frère Untel enseigne la philosophie au Collège d’Alma, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il y est connu sous le nom de frère Pierre-Jérôme. Son véritable nom est Jean-Paul Desbiens.

À l’automne 1960, Jean-Paul Desbiens devient l’auteur d’un succès de librairie sans précédent au Canada. En moins de trois mois, il vend 65 000 exemplaires de son livre Les insolences du frère Untel.

Son pamphlet se veut un véritable cri du cœur. Il y souligne la pauvreté du français parlé, la trop grande place prise par la religion catholique et la vétusté du système d’éducation.

Avec Les Insolences du frère Untel, les Québécois découvrent qu’ils parlent un français atrophié : le joual.

Le 21 novembre 1960 à l’émission Premier plan, l’animateur Gaétan Barrette fait état du succès littéraire des Insolences du frère Untel.

Le journaliste Pierre Nadeau se rend à Alma pour interroger les gens dans la rue sur leur connaissance de l’écrivain.

Première constatation, le frère Untel demeure inconnu pour un grand nombre de citoyens. Pour d’autres cependant, en particulier pour ses étudiants, il est une véritable source d’inspiration.

Comme professeur, je dirais que c’est le meilleur qu’on a eu. C’est l’opinion de tous les élèves de notre classe. Il est très soucieux de nous enseigner la philosophie comme une culture qui peut nous servir plus tard.

Son volume a fait sensation et on est fiers. Le frère Untel a osé dire ce que tout le monde pense. Les gens ont peur de dire ce qu’ils pensent. Le frère Untel non seulement il l’a dit, mais il l’a écrit

Une citation de :Citoyen d’Alma