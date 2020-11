Une famille du Nord de l'Ontario s'isolera volontairement pendant encore un an

Depuis la publication de ce reportage, Radio-Canada a confirmé que Jessica Lallier a été contrainte d'ajuster son projet de confinement familial de plusieurs mois. À la suite d'une ordonnance de la cour, Mme Lallier et son ex-conjoint, Shawn Ouellette, doivent maintenant partager la garde de leur fille à leur domicile respectif. Cette situation rappelle la complexité des situations que doivent trancherles tribunaux ontariens dans des cas de garde partagée d'enfants dans le contexte de la pandémie.

Depuis le 13 mars, Jessica Lallier s’est confinée, en compagnie de sa fille, à la résidence de ses parents, Lise et Claude Lallier. La famille n’est entrée dans aucun commerce depuis 5 mois et n’a vu aucun membre de son entourage en personne.

L’épicerie comme le courrier sont mis en quarantaine pendant trois jours avant d'être touchés.

Je trouve que c’est une folie de ne pas prendre les précautions , raconte l’infirmière à la retraite Lise Lallier. Ça me fait de la peine quand je vois des gens qui ne comprennent pas à propos du danger. Moi, je le sais, que ça arrive beaucoup plus vite qu’on le pense.

En 2017, Lise Lallier a vu sa fille aînée, Jennifer, emportée par une maladie bactérienne à l’âge de 40 ans. On pensait que c’était une grippe et le lendemain, elle n’était plus de ce monde , raconte avec beaucoup d'émotion, Jessica, la cadette de la famille.

Tout le monde se protège, dépendant de leur vécu. Perdre ma sœur a transformé ma vie, si je ne l’avais pas perdue je ne pense pas que je prendrais les mêmes précautions. Jessica Lallier

Chaque fois que Jessica ramasse l'épicerie à la commande à l'auto, elle lave tous les produits avec de l'eau de javel. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Tout comme sa sœur, Jessica est aux prises avec une maladie dégénérative. Ses priorités ont changé depuis le décès de Jennifer. Avant je mettais l'accent sur le succès, investir dans mon entreprise, il y a beaucoup de choses que je ne prends plus pour acquis, comme ma famille.

Fermeture au public de l’entreprise familiale

Propriétaire d’une entreprise à Kapuskasing, Jessica Lallier a fait le choix ne pas ouvrir ses portes au public pour l’année à venir.

Je ne voudrais pas être coupable que mon magasin soit au cœur d’un foyer d’éclosion , souligne la propriétaire du Namaste Studio.

Le Namaste Studio, propriété de Jessica Lallier, ne rouvrira pas ses portes au public, et ce, pour l'année à venir. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Jessica a choisi de miser uniquement sur la vente en ligne. Depuis le mois de mars, Jessica a numérisé 10 % des produits de son magasin pour en faire la vente sur son site web. Les revenus de son commerce sont nettement inférieurs qu'avant la pandémie, mais Jessica demeure en paix avec sa décision.

C’est bien beau avoir de l’argent, mais si tu n’as pas la santé, l’argent ne vaut rien. Jessica Lallier, propriétaire du Namaste Studio

Dans les derniers mois, Jessica a travaillé d'arrache pied pour numériser tout les produits de son commerce. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

L'entrepreneure se charge elle-même de faire la livraison à ses clients en leur laissant leur un colis au pied de leur porte.

Une maison intergénérationnelle

Afin de maximiser leur temps en famille, Lise et Claude Lallier ont transformé leur maison en une résidence unifamiliale.

Jessica n’a pas hésité une seule seconde avant de s’isoler chez ses parents. Ils avaient un plus grand terrain que moi, en bordure du lac à Moonbeam et les voisins sont loin.

Lise Lallier apprécie grandement les moments passés en compagnie de sa fille et de sa petite-fille, comme lorsqu'elles cueillent des pommes dans la cour arrière. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Jessica reconnaît qu'au début, une période d'ajustement s'est imposée alors qu'elle retournait vivre chez ses parents à l'âge de 39 ans. C’est certain que les rôles sont différents, que quand j’étais jeune, au début c’était plus de trouver qui fait quoi , raconte-t-elle.

Avant on se voyait presque seulement dans le cadre du travail et aux fêtes, maintenant, je vois ma petite-fille grandir, je me reconnecte aussi avec ma fille. Lise Lallier

Autour du feu, grand-maman Lise prépare une saucisse en forme d'araignée pour sa petite-fille. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Lise et Jessica ont aussi grandement apprécié prendre un rôle d'enseignante en mars dernier alors que la jeune fille n'est pas prête de retourner en salle de classe auprès de ses camarades.