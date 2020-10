Allégations de discrimination raciale contre le Collège Glendon de Toronto

Trois plaintes ont été déposées contre le Collège Glendon de Toronto pour discrimination raciale devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario après la mise à pied de deux membres de l'établissement. En entrevue à Radio-Canada, les plaignants se disent victimes d'attaques racistes et y décrivent des complots, des manigances et une ambiance de travail empoisonnée.

Aimé Avolonto se décrit comme un homme optimiste et heureux de nature. Un leader même. Mes rapports avec mes étudiants ont toujours été intimes et chaleureux. Ils m'appellent papa Avolonto , dit-il.

Il en va de même avec le personnel de l'institution. J'étais le meilleur professeur, collègue, directeur qui soit avant que tout ne change du jour au lendemain , poursuit-il.

M. Avolonto est arrivé au Canada en 1990 avec une bourse d'excellence de l'ACDI pour y faire des études supérieures en linguistique et en littérature française. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Il y gravit rapidement les échelons pour devenir directeur du département de français en 2014. À l'époque, la gestion au Centre d'enseignement du français de Glendon est problématique. Selon M. Avolonto, le Centre faisait face à des plaintes de la part des étudiants et de certains professeurs.

À en croire M. Avolonto, la direction voulait rattacher le Centre au département de langue française. Lui-même n'y était pas favorable. Le principal du collège, Donald Ipperciel, tentait de résoudre le problème que posait la gestion du centre dans la faculté et me demandait conseil.

Un tournant irréversible

La vie de M. Avolonto bascule alors en 2016, lorsqu'une première plainte est déposée contre lui pour harcèlement sexuel de la part de la professeure Marie-Elaine Lebel. Je pensais que c'était une blague, parce que je n'avais pas de contact avec elle , dit-il.

La tactique de Donald Ipperciel était toujours de détourner l'attention sur moi avec la complicité de la haute administration de l'université, pour éviter de faire face au problème qu'il doit gérer au centre, mais dont il était incapable. Aimé Avolonto, plaignant

Deux comités sont créés pour gérer les affaires du centre, mais M. Avolonto en est écarté à cause de la plainte, dont il ne connaîtra jamais les détails. J'avais compris que [j'en avais été exclu], parce que je n'étais pas manipulable , poursuit-il. M. Ipperciel ne voulait pas, selon lui, que le centre et le département fonctionnent en vase clos.

À Glendon, les étudiants non francophones doivent s'inscrire au centre pour y apprendre ou perfectionner le français dans le cadre de leurs études. Photo : Radio-Canada / Julia Kosak

La direction de Glendon lui propose une médiation qu'il refuse à la suggestion de son syndicat, parce qu'il ignore encore tout de la nature de la plainte de Mme Lebel.

Avec ce refus, la situation s'envenime selon M. Avolonto, qui cesse d'être le directeur du département le 2 mai 2017. Il affirme pourtant qu'il a obtenu de la part de ses collègues lors d'un vote secret, l'automne précédent, la reconduction de son mandat à 97,50 % pour une période de trois ans.

Donald Ipperciel est nommé dans la poursuite de M. Avolonto contre le Collège Glendon. Photo : Radio-Canada

Il fallait alors trouver tous les moyens pour me faire dégager de là , soutient-il. Il accuse la direction de Glendon de chercher à le dépeindre comme un harceleur, comme un monstre .

Jusque-là, je savais que j'étais victime d'une discrimination, mais je résistais à l'idée que ce soit racial... je ne suis pas arrivé à cette plainte par légèreté. Aimé Avolonto

M. Avolonto prend finalement connaissance de la plainte le 10 août 2016. Elle avait été déposée devant le Centre des droits de la personne de l'Université York qui l'a rejetée le 27 septembre 2016, en concluant qu'elle n'était pas fondée.

M. Avolonto, 56 ans, qui est d'origine béninoise, a été embauché à Glendon à l'été 2004 à titre de professeur en linguistique, en littérature et langue. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

M. Avolonto affirme que Mme Lebel a alors porté plainte en utilisant les procédures administratives sur le harcèlement en milieu de travail.

Selon M. Avolonto, la direction n'a pas accepté le verdict du Centre des droits de la personne et elle a trouvé d'autres moyens de s'en prendre à lui, en identifiant des étudiants qui s'étaient plaints à son sujet. Les autorités de la faculté n'hésitent pas à aller au niveau le plus bas, le plus abject possible [pour arriver à leurs fins] , dit-il.

M. Avolonto est alors convoqué en janvier 2017 avec son syndicat pour se faire dire que des étudiants avaient signé une pétition pour harcèlement mental contre lui . Nous attendons toujours de la voir, mais toujours rien , précise-t-il.

La rentrée 2019 à l'Université York de Toronto Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Il décide alors de signaler à l'université qu'il est victime de harcèlement raciste en février 2017. J'ai exigé que l'on mette en place une enquête indépendante pour investiguer ce dont je me plains , dit-il en ajoutant que la présidente de l'Université York, Rondha Lenton, préférait la voie de la médiation. Chaque fois que je refusais une médiation, il y avait des représailles contre moi , poursuit-il.

Seconde plainte au travail

M. Avolonto fait alors l'objet d'une seconde plainte pour harcèlement d'une collègue, Sylvie Rosienski, son ancienne rivale au poste de directeur. Je lui avais écrit pour lui dire que je n'en pouvais plus et pour qu'elle me laisse tranquille à défaut de quoi, je n'aurais pas le choix de m'adresser au syndicat , explique-t-il.

La direction lui enlève alors le seul laboratoire de langue que M. Avolonto comptait enseigner en juin 2017. C'est là que je suis allé en congé de maladie pour détresse psychologique, ma vie s'est arrêtée à York le 2 mai 2017 , affirme-t-il.

À l'été 2017, M. Avolonto prononce un discours sur le racisme à York à la fin duquel la présidente de l'université lui conseille de ne pas revenir travailler à la fin de son congé de maladie. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

L'université lui offre de payer son salaire à 100 % durant la période de l'investigation indépendante, mais il refuse la proposition et retourne travailler après son congé, parce que c'est au travail qu'[il] trouve tout [s]on bonheur, [s]a raison d'être .

La stratégie des 4 D

M. Avolonto apprend malheureusement qu'il n'est plus directeur, parce que de nouvelles plaintes ont été déposées contre lui, cette fois de la part de secrétaires.

Il est suspendu comme directeur jusqu'à la fin de l'investigation, mais il continue à enseigner jusqu'en novembre 2018.

M. Avolonto explique en entrevue que la stratégie du collège consiste à ignorer (dismiss en anglais, NDLR), discréditer, déshumaniser et détruire quiconque se plaint d'être victime de racisme - s'il n'a pas démissionné lui même -, pour qu'il soit absolument enlevé de son lieu de travail .

Une salle de classe au Collège universitaire Glendon Photo : Radio-Canada

L'investigateur indépendant conclut que la plainte de Mme Lebel est bien fondée et que M. Avolonto a menti sur certains événements. Ses conclusions étaient cousues de fil blanc, selon lui.

Il est cette fois suspendu avec salaire à titre de professeur. C'est une vendetta, il fallait du temps pour implanter dans l'esprit de mes collègues que je suis coupable , ajoute-t-il.

Impact sur la santé mentale

M. Avolonto explique que cette épreuve pèse lourd sur sa santé et qu'il prend des médicaments pour la surmonter. Il affirme qu'il a des crises de panique, des douleurs physiques et que ses nerfs sont à bout.

L'impact est selon lui terrible sur sa famille de trois enfants. Je suis en pièces, mes enfants sont en pièces, mon épouse est en pièces... je n'avais jamais vu de psychologue de ma vie avant juillet 2018 pour pouvoir tenir bon , avoue-t-il.

J'ai dit à mes enfants, si un professeur de York vous demande si vous êtes [m]es enfants, reniez-moi, parce que je ne veux pas que vous soyez victimes dans votre parcours académique des mêmes représailles dont je suis victime. Aimé Avolonto

M. Avolonto avait déjà déposé une première plainte devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario le 15 juin 2018.

Il y nomme plusieurs personnes dont Donald Ipperciel, Ian Roberge, Marie-Elaine Lebel, Sylvie Rosienski. Je veux faire justice et récupérer mon poste, ma dignité et mon intégrité , précise-t-il.

En date du 20 août 2020, M. Avolonto est finalement notifié que les procédures de renvoi ont été enclenchées contre lui. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Sa seconde plainte porte sur l'investigateur Roger Beaudry, dont l'enquête n'avait rien d'indépendante selon lui, et sur le refus de l'Université York d'entendre sa plainte pour racisme.

Les allégations qu'il a partagées en entrevue sont reprises en détail dans les documents judiciaires qui ont été déposés devant le tribunal.

M. Avolonto affirme que tous ses S.O.S. n'ont pas été entendus. Dans un dernier geste, il envoie une lettre à la présidente Lenton. Comme George Floyd, j'ai mal au cou , lui écrit-il, en rappelant le destin funeste de l'Américain à Minneapolis en mai 2020.

Une murale à l'effigie de George Floyd peinte dans le quartier de Houston où il a grandi. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

M. Avolonto ne recevra aucune réponse réconfortante, si ce n'est qu'on lui rappelle qu'il est contraint à la confidentialité. Une obligation qu'il sait pertinemment avoir enfreinte.

Il se voit comme un lanceur d'alerte, parce qu'il veut attirer les projecteurs sur sa cause et sur ce qu'il perçoit comme du racisme à son endroit.

Autre plainte contre Glendon

Les accusations de M. Avolonto sont appuyées par Lydie Dosu, qui a obtenu un poste de secrétaire au département de linguistique à la demande de la direction. Une fonction qu'elle occupe parallèlement à celle qu'elle possède déjà au Centre d'enseignement du français.

Des problèmes persistaient au fil des années, les mêmes choses se répétaient avec les mêmes personnes... on ne se rend pas tout de suite compte qu'on est victime de racisme, on refoule, j'en ai été victime depuis des années , dit-elle.

Lydie Dosu, qui est d'origine ghanéenne, est secrétaire au Collège Glendon depuis 22 ans. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Les problèmes de Mme Dosu débutent en 2007 au centre avec la conjonction de certaines personnes au bureau du principal . L'environnement y était vraiment toxique et je ne pouvais plus le supporter, se souvient-elle.

Elle soutient en entrevue qu'elle a subi des représailles de la direction lorsqu'elle a attiré l'attention de la professeure Lebel sur des nominations partisanes dont ses collègues noirs faisaient les frais selon elle, malgré leurs années d'ancienneté et leurs qualifications.

La professeure Lebel ne voulait pas que l'on donne un cours qui revenait à une collègue noire, mais qu'on le donne à l'une de ses amies blanches... ç'a vraiment été le début de mon calvaire. Lydie Dosu, plaignante

Mme Dosu n'hésite pas alors à signifier son mécontentement devant ce qu'elle qualifie d' injustices , parce que ces nominations enfreignent, selon elle, les règles d'attribution des charges de cours aux professeurs contractuels.

Mme Dosu a finalement perdu son emploi au centre en avril 2018. Elle a depuis porté plainte devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Elle accuse Mme Lebel de favoritisme et de profilage racial. La direction m'est tombée dessus, j'étais devenue la bête à abattre, j'ai été mise sous surveillance , dit-elle.

Elle ajoute qu'elle a par ailleurs payé cher sa relation (platonique, NDLR) avec M. Avolonto et que la direction l'a renvoyée du centre pour la faire taire. On ne répondait plus à mes courriels, on me traitait d'incapable pendant que je cherchais à faire mon travail, on me convoquait à des réunions disciplinaires , poursuit-elle.

Après une mauvaise expérience avec un grief dans le passé, Mme Dosu refuse d'assister aux réunions auxquelles elle est convoquée avec son représentant syndical.

Les documents que Mme Dosu a déposés devant le Tribunal pour qu'elle puisse récupérer son emploi au Centre d'enseignement du français de Glendon. Photo : Radio-Canada / Julia Kosak

Après an de résistance, j'ai été contrainte de rencontrer l'administration... je leur ai dit que je voulais trouver une solution et que je ne voulais pas qu'on me retire mon travail , se souvient-elle. Elle affirme qu'elle a travaillé avec une douzaine de directeurs et qu'elle n'avait jamais connu de problèmes auparavant.

Deux professeurs blancs ont fait une plainte contre le directeur Avolonto et il a perdu son poste; moi, je fais une plainte contre ma directrice blanche et c'est moi, la Noire, qu'on enlève de son poste. Lydie Dosu

Mme Dosu a toutefois toujours son poste de secrétaire au département de linguistique. Malgré tout, elle soutient que cette épreuve est très difficile à vivre comme mère monoparentale.

Elle se dit stressée et malade. Je suis comme une zombie, j'ai des douleurs corporelles, je fais des nuits blanches et des dépressions, je prends des médicaments que je n'ai jamais pris dans ma vie, dit-elle.

Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario se trouve dans cet édifice du centre-ville à Toronto. Photo : Radio-Canada / Julia Kosak

Lydie Dosu a alors déposé plainte contre le Tribunal des droits de la personne faute d'avoir trouvé des solutions à l'interne. Elle précise que l'enquête indépendante était vouée à l'échec, parce que l'enquêteur était biaisé selon elle.

Le seul salut qu'il me restait, c'était le tribunal, parce que nous, dans une société suprémaciste blanche, on ne cherche pas la confrontation, on se tourne vers le tribunal lorsqu'on n'en peut plus. Lydie Dosu

Elle ajoute qu'il existe une culture de la peur à Glendon, que beaucoup de gens n'aiment pas parler et que la direction ne se soucie pas de ce que vivent les Noirs au campus.

Réactions de Glendon

L'Université York, qui répond au nom de ses cadres et non de ses employés syndiqués, s'est refusée à tout commentaire, parce que le litige est devant les tribunaux et qu'elle doit protéger la vie privée des parties concernées.

Dans un communiqué, elle dit néanmoins prendre au sérieux les plaintes de discrimination. Nos membres doivent pouvoir bénéficier d'un environnement de travail et d'étude sécuritaire, exempt de violence, de harcèlement et d'intimidation pour tous les motifs de distinction illicites , y est-il écrit.

Bien qu'il reste encore du travail à faire, l'université est activement engagée dans le développement et la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour lutter contre le racisme anti-Noirs. Yanni Dagonas, porte-parole du Collège Glendon

À entendre la réaction de Glendon, Mme Dosu parle d'une sollicitude de façade à l'endroit des personnes noires. C'est de l'arrogance et de l'impunité, c'est du tape-à-l'oeil... ils veulent que la situation se calme et que le problème disparaisse , conclut-elle.

L'Université York à Toronto Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Dans un courriel, Mme Lebel écrit qu'elle est tenue à la confidentialité et qu'elle ne peut réagir aux allégations dont elle fait l'objet. Elle rappelle en outre qu'un rapport a établi que ces allégations n'étaient pas fondées.

L'Université York confirme que Mme Lebel a été blanchie de tout blâme à la suite d'une enquête indépendante, en ajoutant que toutes les allégations déposées dans cette affaire ont été traitées avec sérieux.

L'Association du personnel des facultés de l'Université York, qui représente M. Avolonto, n'a pas été en mesure de nous accorder une entrevue. Le syndicat de Mme Dosu, M. Beaudry et Mme Rosienski n'ont pas répondu à nos courriels.

Toutes les allégations de M. Avolonto et de Mme Dosu n'ont pas été prouvées devant une cour de justice. Aucune date d'audience n'a encore été fixée pour entendre leur cause devant le tribunal.