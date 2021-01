Dans une vidéo, Céline Dion explique pourquoi elle a changé

Lorsque René Angelil s’est éteint, la chanteuse s’est retrouvée séparée de l’amour de sa vie, avec qui elle travaillait et élevait ses trois enfants. Cela a créé un vide immense pour elle, même si la maladie avait pu l'y préparer.

J’ai eu des moments difficiles avec la perte de René et le fait de réaliser que j’allais devenir une mère monoparentale. Lui et moi, nous ne faisions qu’un, donc quand il est mort, j’ai perdu une partie de moi-même. Et la vie reprend, on doit mettre une robe, monter sur scène au Caesars Palace et chanter. Puis, tu vas en studio pour enregistrer. Ce premier album en anglais sans René a été tellement dur , raconte Céline Dion au début de la vidéo réalisée pour Apple Music.

La chanteuse pense qu’elle n’avait que deux choix : s'effondrer ou devenir une mère guerrière. Elle a donc choisi la deuxième option. J’ai décidé de montrer que j’étais capable de le faire, de me reconstruire et de développer ma deuxième moitié. Ça m’a fait réaliser qu’il était temps que j’essaye des choses et que je prenne des risques , ajoute-t-elle.

Elle précise ensuite que c’est ainsi qu’elle est arrivée à faire ce qu’elle voulait, malgré les critiques et les interrogations.

C’est un peu étrange pour une chanteuse comme moi de dire ça, mais ça m’a donné une voix. Par exemple, je veux faire la fête comme un Belieber [les fans de Justin Bieber], m’habiller comme je l’entends, je veux prendre mes décisions, que vous soyez d’accord ou non. Céline Dion

À la fin de la vidéo, Céline Dion avoue qu’elle ne va pas bien, mais qu’elle doit bien aller.

J’ai besoin de bien aller et je veux le chanter, mais je veux aussi chanter qu’il n’y a pas un moment où je ne pense pas à toi [René Angelil]. Je mentirais si je disais que je vais bien, je pense à toi au moins 100 fois par jour, mais c’est un nouveau chapitre de ma vie, car j’ai encore des rêves. Céline Dion

L’opéra dans la vie de Céline

Dans la vidéo, habillée d’une robe jaune, Céline Dion danse et chante même quelques notes d’opéra. Il s’agit du morceau Sous les remparts de Séville, tiré de l’opéra Carmen.

Lors de sa chronique matinale à Tout un matin, Eugénie Lépine-Blondeau a rappelé que cet opéra avait été popularisé, entre autres, par Maria Callas, l’idole de Céline Dion, que cette dernière rêve de personnifier au cinéma.