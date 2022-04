Mort de la famille Ciasullo : l’accusé restera en détention

Brady Robertson, qui est originaire de Caledon, est accusé d'avoir tué une mère et ses trois fillettes le 18 juin à Brampton. La Couronne et la défense ont débattu de sa remise en liberté jeudi.

La juge de paix Karen Jensen a toutefois décidé de le garder en détention, comme le souhaitait la Couronne. Ses raisons sont frappées d'un interdit de publication, comme les preuves de la Couronne d'ailleurs.

Les médias ne pourront révéler ses explications et les éléments de preuve dans cette affaire, ni les circonstances de l'accident mortel, qu'à la fin du procès à moins que l'accusé ne plaide coupable.

Karolina Ciasullo prenait place avec ses trois enfants dans une Volkswagen qui a été frappée de plein fouet par l'Infiniti G35 de l'accusé près des rues Torbram Road et Countryside Drive.

Karolina Ciasullo et ses trois filles, Klara, Lilianna et Mila, ont été tuées dans la tragédie. Photo : GoFundMe

La conductrice avait 37 ans et ses fillettes, Klara, Lilianna et Mila, étaient âgées de 6, 3 et 1 an respectivement.

La grand-mère des trois petites victimes, Lilianna Lugiewicz, était visiblement soulagée par la décision des tribunaux.

Mme Lugiewicz explique que les automobilistes n'ont plus rien à craindre. Les rues seront plus sécuritaires, parce qu'il restera en prison , dit-elle.

La famille inconsolable, qui était soutenue par des amis au tribunal de Brampton, s'est juré d'assiter au procès de l'accusé.

Kazimierz et Lilianna Lugiewicz (les parents de Karolina Ciasullo) et Gillian McLeod ont réagi à la décision à l'extérieur du tribunal de Brampton. Photo : Radio-Canada / Martin Trainor

Il n'a pas seulement fauché quatre vies, mais de nombreuses vies, ici comme en Pologne, où ma fille avait de nombreux amis , poursuit Lilianna Lugiewicz.

Le groupe Justice4Families applaudit à la décision de la juge de paix. Il a réclamé des peines plus sévères contre les chauffeurs qui sont reconnus coupables de conduite dangereuse avec des facultés affaiblies.

Sa porte-parole, Gillian McLeod, parle de victoire morale malgré la tragédie. Avec un tel jugement, la juge vient de créer un précédent... cet élément déclencheur qui permettra peut-être de changer le code criminel , précise-t-elle.

Brady Robertson avait assisté à l'audience sur le cautionnement de la prison de Maplehurst. Il était également au téléphone lorsque la décision a été rendue.

Il devra à nouveau comparaître à le 18 septembre pour l'audience préparatoire à son procès.