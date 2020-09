Dans le rapport de 58 pages, l'ombudsman de la Colombie-Britannique, Jay Chalke, revient sur le scandale des erreurs dans les résultats d'examens des élèves de 12e année de la Colombie-Britannique constatées en juillet 2019. Les erreurs ont été corrigées en quelques jours, mais elles pourraient avoir eu des conséquences graves pour des étudiants qui avaient fait des demandes dans des universités et pour des bourses, selon Jay Chalke.

Le rapport comporte dans ses dernières pages une lettre du sous-ministre de l'Éducation, D. Scott MacDonald, qui promet à la population que le Ministère présentera ses excuses aux élèves concernés et indemnisera avant le 31 décembre 2020 ceux qui ont subi une perte financière.

Quand l'école aura repris en toute sécurité, nous consacrerons nos ressources à cette recommandation avant la date indiquée , écrit M. MacDonald.

Par ailleurs, le Ministère assure avoir renforcé ses procédures de contrôle des résultats d'examens et de communication avec le public, conformément aux recommandations de l'ombudsman.

Jay Chalke et ses collaborateurs ont déterminé que le Ministère a fait deux erreurs qui ont mené à la publication de 18 741 notes incorrectes, soit plus de la moitié des notes publiées cet été-là. Dans les deux cas, des membres du personnel ont entré les notes dans des formats que le système informatique ne comprenait pas.

Jay Chalke critique aussi la réaction du Ministère après la découverte des erreurs. Des lacunes dans le processus d'assurance de la qualité du Ministère signifiaient que des résultats incorrects étaient rendus publics même après que le personnel du Ministère, les étudiants et les établissements secondaires eurent été au courant des problèmes , indique-t-il dans un communiqué.

L'ombudsman accuse aussi le Ministère d'avoir fait des déclarations trompeuses. Par exemple, le rapport met en évidence un communiqué de presse du Ministère qui laissait entendre que les établissements postsecondaires de toute l'Amérique du Nord avaient donné des assurances que les étudiants ne seraient pas touchés, alors qu'en fait, au moment du communiqué de presse, un seul établissement, l'Université de la Colombie-Britannique, avait donné cette assurance.

C'est ce qu'on apprend à nos enfants : quand on fait une erreur, on la reconnaît, on présente des excuses sincères à ceux que l'on a blessés et on la corrige.

Jay Chalke, ombudsman de la Colombie-Britannique