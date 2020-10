De l’art recyclé caché, à découvrir

Le festival Nooks and Crannies de la municipalité d'Okotoks présente des oeuvres entièrement faites de matières recyclées. Le nom du festival fait référence à des petits coins et recoins un peu cachés et oubliés du vieux centre-ville.

On cherchait une façon d'attirer les gens chez nous. Et une journée, je marchais au centre-ville et j’ai remarqué qu’il y avait tous ces petits coins et recoins, cachés, explique Allan Boss, le directeur du Centre de la culture et du patrimoine d'Okotoks. Mon collègue et moi avons fait le tour et nous avons pensé que ce pourrait être une excellente idée de mettre de l’art dans ces endroits!

Et avec l'appui des commerçants, des organismes communautaires et de la Ville, le festival Nooks and Crannies est né.

L'oeuvre de Josh et Evan Brien a été spécifiquement créée pour cet endroit entre les deux bâtisses. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Il y a 17 oeuvres de 21 artistes à cette deuxième année du festival, soit presque le double de l’année dernière. Les oeuvres sont majoritairement exposées sur la rue principale, mais il faut toutefois les trouver… Sculptures de bois, de plastique ou en carton, chaque oeuvre a été placée dans un endroit caché ou retiré.

Des étudiant ont créé une ruche avec des abeilles pour expliquer qu'il faut s'unir en temps de pandémie pour s'entraider, comme le font les abeilles. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Chaque projet a été sélectionné pour son aspect créatif et ingénieux, les matériaux recyclés utilisés et son message.

Je dirais qu’il y a beaucoup de préoccupations environnementales, explique Melissa Cole, la curatrice du festival. Pete le gros monstre est sur le recyclage, et nous avons eu l'une des équipes des services de déchets d'Okotoks qui illustre l'utilisation de sacs plastiques jetables. Ils ont fait une sculpture entière de sacs plastiques et c’est vraiment choquant de voir la quantité utilisée par personne, par année

L'oeuvre a été créé par le centre de déchets d'Okotoks. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Les artistes ont relevé tout un défi; les oeuvres devaient être créées en deux semaines seulement, avec des matériaux recyclés.

Les artistes ont voulu recréer le temps de la COVID-19 en présentant plusieurs personnages pris à l'intérieur de leur maison. Le tout, fabriqué d'objets recyclés. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Pour moi, le festival m’a donné l’opportunité d’essayer des choses que je n’ai pas l’habitude de faire, partage Ashley Gaboury. Elle a créé un loup avec des imprimés, du plastique et du bois ce qui était tout un défi pour l'artiste. Je peins, je fais le dessin mais la sculpture c’est plus difficile pour moi. En tant qu'instructrice d’art, j’essaie d’inspirer les autres artistes à essayer des choses qui ne sont pas dans leurs aptitudes.

Elle a choisi de créer un loup, un symbole qui lui rappelle son chien-loup Hush.

Ashley Gaboury s'est découvert une vraie passion pour les loups qui sont devenus une grande source d'inspiration pour toutes ses oeuvres. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Le loup nommé Ferdinand, le loup éphémère; j'espère ouvrir une discussion à propos des animaux en danger et d'évoquer notre sens de responsabilité envers eux. Ashley Gaboury, artiste

Les 17 oeuvres sont dispersées à plusieurs endroits, le public peut se procurer une carte à la Galerie des arts d'Okotoks Photo : Courtoisie Festival Nooks and Crannies

Vous pouvez voir les oeuvres à Okotoks, jusqu'au 22 août. Par la suite, deux options : soit elles seront retournées au centre de récupération, soit elle seront adoptées.