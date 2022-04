Audience sur le cautionnement de Brady Robertson à Brampton

Brady Robertson est accusé relativement à la mort d'une mère et de ses trois petites filles à Brampton le 18 juin dernier.

Les médias ne peuvent révéler les éléments de preuve de la Couronne dans cette audience sur la libération sous caution de l'individu ni les circonstances de l'accident mortel.

Ils pourront le faire seulement à la fin du procès à moins que l'accusé ne plaide coupable d'ici là. Aucune date de procès n'a encore été avancée à ce moment-ci.

Karolina Ciasullo et ses trois filles, Clara, Liliana et Mila, ont été tuées dans la collision. Photo : GoFundMe

Karolina Ciasullo se trouvait avec ses trois enfants dans une Volkswagen qui a été frappée de plein fouet par l'Infiniti G35 de l'accusé près des rues Torbram Road et Countryside Drive, à Brampton.

La conductrice avait 37 ans et ses fillettes, Klara, Lilianna et Mila, étaient âgées de 6, 3 et 1 an, respectivement.

Robertson assiste à l'audience devant la Cour de justice de l'Ontario de la prison de Maplehurst, où il est en détention depuis son arrestation.

L'audience doit durer deux jours.

L'Unité des enquêtes spéciales (UES) de l'Ontario continue d'enquêter sur l'accident pour des raisons qu'on ne peut révéler.

Jurisprudence

Dans les annales judiciaires du pays, l'Ontarien Marco Muzzo a reçu la pire peine au pays, soit dix ans, pour un accident semblable qui avait également fait quatre morts en 2015 à Vaughan. Un grand-père et ses trois petits-enfants.

D'autres chauffards ont été condamnés à des peines plus sévères, parce qu'ils étaient en état de récidive concernant des infractions au code de la route, ce qui n'était pas le cas de Marco Muzzo.

Marco Muzzo à sa sortie du tribunal de Newmarket en 2016. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Muzzo avait plaidé coupable en 2016 de quatre accusations de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort et de deux accusations de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé des blessures corporelles.