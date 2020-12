Des athlètes espèrent la réouverture de la seule piscine olympique du Nord-Est ontarien

Abby McDonald, la capitaine de l’équipe féminine de natation de l’Université, affirme que les athlètes qui s’entraînent quotidiennement seront désavantagés pour les prochaines compétitions.

Au début du déconfinement en Ontario, j’étais en fait très enthousiaste, car je pensais que Sudbury se débrouillait bien pour ce qui est du faible nombre de cas de COVID-19 et la façon dont ils gèrent tout , raconte-t-elle.

Cette année, je vais être dans la piscine deux mois avant les autres et c’est mon année, c’est ma chance de vraiment prendre de l’avance sur la compétition , se disait-elle au début de l'année.

L’ambition d'Abby McDonald s’est toutefois transformée en confusion, car les portes de la piscine de l’Université Laurentienne sont restées fermées alors que d’autres ont été rouvertes.

Son de cloche similaire pour sa coéquipière Ryllie Tryon, qui s'entraîne actuellement dans un lac près de sa résidence. Tout le monde nage. Mes amis à Kirkland Lake nagent, et mes amis à Ottawa nagent à Toronto , laisse-t-elle tomber.

C'est bizarre de ne pas conduire jusqu'à ma piscine. On est allé s'entraîner sur le campus, et on voyait la piscine, mais on ne pouvait pas y entrer. Ça fait mal au coeur.

Ryllie Tryon, membre de l'équipe de natation de l'Université Laurentienne