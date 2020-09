Performance éclair : Trois grandes inspirations

Le musicien et la danseuse, qui se rencontraient pour la première fois, ont choisi pour cette création collective de quelques minutes d'explorer le thème du souffle, fondamental pour les deux disciplines artistiques.

Une rencontre humaine unique dans cette oeuvre ponctuée de grandes inspirations, à pleins poumons.

À noter : cette création a été réalisée avant l'imposition de mesures de distanciation physique liées à la pandémie.

Sophie Brassard est une artiste en danse contemporaine à Vancouver. En 2015, elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts en danse contemporaine de l'Université Simon Fraser et une mineure en littérature anglaise. Depuis, elle travaille en tant que chorégraphe et interprète à Vancouver.

François Houle est un clarinettiste qui s’intéresse à plusieurs styles musicaux. Il est aussi à l'aise dans le jazz, le classique, la musique contemporaine et la musique du monde. Formé à l’Université McGill et par la suite à l'Université Yale, il a joué dans de nombreux ensembles. En 1989, il s’établit à Vancouver. Quelques années plus tard, il sera l'un des membres fondateurs de l'ensemble Standing Wave.

Je suis très curieux de voir comment le son peut me permettre de bouger. [...] Avoir l’opportunité de travailler avec quelqu’un qui est agile comme Sophie, je trouve ça inspirant. Et par symbiose, on embarque et on oublie un peu notre timidité. On se laisse aller et c’est là que la poésie émerge.

François Houle