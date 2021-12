Huit chansons acadiennes à écouter pour célébrer le 15 août à la maison

La fête nationale des Acadiens est différente cette année, bien évidemment. À défaut de se rassembler dans un grand champ devant une scène, il est possible de fêter et de crier haut et fort sa fierté à la maison. Sortez vos trompettes et vos drapeaux et dansez au rythme de ces huit chansons acadiennes.

Grand verre de tchekafaire, de George Belliveau

Tout bon party du 15 août doit commencer avec un verre rafraîchissant à la main, qu’il soit alcoolisé ou non. On lève donc notre verre à tous les Acadiens et à toutes les Acadiennes en vous souhaitant une magnifique journée.

Réveille, de Zachary Richard

Transportez-vous en 1994, au premier Congrès mondial acadien. Souvenez-vous de l’énergie de tout un peuple qui chantait à l’unisson Réveille de Zachary Richard. En 2020, cette chanson nous donne encore la chair de poule, surtout lorsqu’elle est jouée un 15 août.

De concession à Montréal, de Mike à Vik

Malgré cette situation particulière que nous vivons à cause de la pandémie, il est évident que le 15 août va se fêter haut et fort de Caraquet à Chéticamp, de Mont-Carmel à Edmundston et de Concession jusqu'à Montréal.

C.B. Buddie, de 1755

« Salut, C.B. Buddie, hello, honkey turkey. » Quel plaisir de crier à tue-tête ce bout de la chanson du légendaire groupe acadien 1755. Allez-y, lâchez votre fou et chantez-la, même si vous êtes dans votre cour. Vos voisins comprendront.

Bi Bi Box, de Vishten

Il y a quelque chose dans la musique traditionnelle qui allume notre fièvre acadienne. Même en 2020, la musique de nos ancêtres nous transporte toujours dans ces partys de cuisine remplis de bonheur en famille.

Acadian Dream, de Cy

Quel est le rêve acadien? La réponse est probablement différente pour chaque personne, mais le 15 août, on peut se permettre de rêver un petit peu sur les airs country pop dansants de cette chanson du groupe originaire de la baie Sainte-Marie.

Paquetville, d’Édith Butler

Même si nous sommes limités dans les façons dont nous pouvons célébrer la fête nationale acadienne cette année, ce ne sera pas tranquille ni à Paquetville ni ailleurs en Acadie. Sortez vos plus belles voix et vos plus beaux pas de danse.

6 pieds, de Comté de Clare

Cette chanson est un mariage entre la musique traditionnelle et électronique. Comme elle, notre belle Acadie est traditionnelle, évolutive et tournée vers l’avenir.

Bonnes célébrations du 15 août!